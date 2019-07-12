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12.07.2019
РИА Новости

На авианосце "Ламантин" можно будет разместить беспилотники

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Макет нового авианосца проекта "Ламантин"
Макет нового авианосца проекта "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Гальперин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Беспилотники можно будет размещать на перспективном российском авианосце, не сталкиваясь с техническими проблемами, заявил РИА Новости в четверг заместитель гендиректора Невского проектно-конструкторского бюро Алексей Юхнин.

Невское ПКБ представило авианосец "Ламантин" проекта 11430Э на стенде Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на Военно-морском салоне. По замыслу разработчиков, на корабле водоизмещением порядка 75 тысяч тонн могут базироваться до 60 различных летательных аппаратов и 6-10 беспилотников.

"Размещение беспилотников и их применение не представляет никакой технической сложности. Поэтому это, конечно, возможно. Самолеты размещать сложнее и их эксплуатировать, обслуживать", - сказал Юхнин на Военно-морском салоне.

Он отметил, что при разработке концепции авианосца "Ламантин" конструкторское бюро исходило из возможности размещения на нем МиГов и Су, которые используются сейчас в палубной авиации. Пока к предприятию не предъявлялись требования о размещении каких-то других, в том числе перспективных, самолетов.

Сейчас в составе ВМФ России всего один авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который находится в процессе ремонта. Военные пока не выбрали конкретный проект, который будет строиться ему на замену.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
БПЛА
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