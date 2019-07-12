Названы отличия нового российского авианосца "Ламантин"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Российский авианосец "Ламантин" могут оборудовать радиоэлектронным оружием, заявил РИА Новости заместитель гендиректора Невского проектно-конструкторского бюро Алексей Юхнин.

Он отметил, что корабль могут построить за десять-двенадцать лет в зависимости от выбора его облика, однако решение о создании авианосца пока не приняли.

Ранее проект корабля представили на стенде Объединенной судостроительной корпорации на Военно-морском салоне. По замыслу разработчиков, на авианосце могут базироваться до 60 различных летательных аппаратов и шесть-десять беспилотников.

Юхнин заявил, что в корабле используют наработки бюро и уже опробованные технические решения. Таким образом, возможное строительство не будет сопряжено с техническими рисками.

"То оборудование, которое там применяется, оно все может быть изготовлено на предприятиях российского военно-промышленного комплекса", - отметил Юхнин.

Сейчас в составе ВМФ всего один авианосец "Адмирал Кузнецов", он находится на ремонте. Военные пока не выбрали конкретный проект, который будет строиться ему на замену.