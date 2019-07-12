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12.07.2019
Военно-промышленный курьер

Оружие будущего для армии США - Пентагон

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Источник изображения: vpk-news.ru

Приоритетными направлениями дальнейшего военного развития США станут ядерные и гиперзвуковые вооружения, космос и искусственный интеллект, заявил кандидат на пост председателя Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Такое заявление Милли сделал в комитете по делам Вооруженных сил Сената США. При этом он заявил, что развитие этих направлений не должно происходить в ущерб существующей ядерной триады США.

Кандидатура Милли предложена президентом США Дональдом Трампом.

Регнум отмечает, что прототип американской гиперзвуковой ракеты выйдет на стадию испытаний не ранее конца 2020 года. При этом планы создания самостоятельного военно-космического ведомства Трамп опубликовал ещё в 2018 году.

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Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
AI
ГЗЛА
Ядерный щит
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