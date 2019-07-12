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12.07.2019
Военное обозрение

Путин провел телефонный разговор с Зеленским

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Российский президент Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темой разговора стала ситуация на Донбассе и возможность встречи в нормандском формате. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Источник изображения: topwar.ru

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, сегодня состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Стороны обсудили возможность урегулирования ситуации на Донбассе и возможность по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Также главы государств обсудили возможность продолжения контактов в нормандском формате.

Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов

- сообщил журналистам Псков.

В Кремле подчеркнули, что телефонный разговор между Путиным и Зеленским прошел по инициативе украинской стороны. Это первый контакт между главами России и Украины, произошедший после избрания Зеленского на пост президента Украины.

Как ранее сообщалось, Владимир Путин не исключил встречи с Владимиром Зеленским в Минске в нормандском формате, предложенным украинским президентом. По словам Путина, Россия готова к любым переговорам по украинскому вопросу, даже в расширенном составе, тем более, если это "идет на пользу делу".

8 июня Владимир Зеленский записал видеообращение к Владимиру Путину, в котором предложил провести встречу в Минске и обсудить вопросы Донбасса и Крыма.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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