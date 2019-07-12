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12.07.2019
Интерфакс-АВН

Договор о стратегическом сотрудничестве РФ и Египта внесен на ратификацию в Думу

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Флаги России и Египта
Флаги России и Египта.
Источник изображения: svr.su

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ внес в Госдуму для ратификации российско-египетский Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

Договор был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Сочи 17 октября 2017 года.

При подписании помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что в документе ставятся задачи по дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних связей.

В отзыве правительства говорится, что договор призван способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Египтом в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, научно-технической, культурной, образовательной, спортивной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

В пояснительной записке отмечается, что стороны договора основываются на исторических традициях дружбы, взаимного уважения и многогранного сотрудничества между народами двух государств и стремятся к дальнейшему развитию тесного диалога и взаимодействия на международном и региональном уровнях в двустороннем и многостороннем форматах.

Договором устанавливается, что стороны координируют действия и объединяют усилия в целях достижения совместных решений по преодолению вызовов и угроз региональному и международному миру и безопасности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Персоны
Путин Владимир
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