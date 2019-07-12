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12.07.2019
ТАСС

Скафандр с МКС стал первым экспонатом музея космонавтики в Севастополе

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Командир ТПК "Союз МС-07" Антон Шкаплеров
Командир ТПК "Союз МС-07" Антон Шкаплеров (в центре) после посадки спускаемой капсулы.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

В этом скафандре совершал полеты космонавт Антон Шкаплеров

БАЛАКЛАВА, 11 июля. /ТАСС/. Скафандр российского космонавта Антона Шкаплерова, в котором он совершал полеты на орбиту Земли, стал первым экспонатом музея космонавтики, создающегося в Севастополе, передает корреспондент ТАСС.

Ранее сообщалось, что музей планируется открыть в новом здании аэрокосмического центра имени уроженца Севастополя, космонавта Антона Шкаплерова. Предполагается, что образовательный центр переедет в новое здание в 2020 году.

"Это мой космический костюм, в котором я летал во втором полете [в космос]. <...> Сейчас скафандр находится здесь, я с удовольствием передам его [в музей]", - сказал Шкаплеров в четверг на встрече со школьниками в родном городе Балаклава [входит в состав города федерального значения Севастополя]. Он добавил, что пока вещь формально принадлежит Роскосмосу, ведется оформление документов, и этот процесс оказался непростым.

По словам Шкаплерова, костюм весом около 15 кг предназначен для полетов на орбиту. Он оснащен системами жизнеобеспечения, которые могут, например, спасти космонавта при разгерметизации корабля. Костюм пробыл вместе с ним на Международной космической станции (МКС) около 200 суток. Он добавил, что скафандр стал первым экспонатом, преданным музею.

Антон Шкаплеров родился в Севастополе в 1972 году. Космонавт, Герой Российской Федерации. Участвовал в трех космических экспедициях, во время одного из полетов Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин совершили самый длительный среди россиян выход в открытый космос - 8 часов 13 минут.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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