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12.07.2019
Интерфакс-АВН

Большинство американцев впервые поддержали идею высадки США на Марс - опрос

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Кадр из фильма "Миссия на Марс"
Кадр из фильма "Миссия на Марс".
Источник изображения: Фото: Getty Images

Вашингтон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Больше половины граждан США впервые высказались в поддержку возможной высадки американских астронавтов на Марс, свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса компании Gallup.

Согласно социологическим данным, идею пилотируемой человеком миссии на Марс поддержали 53% респондентов, а 46% выступили против. При этом наибольшую поддержку этот проект находит у молодых американцев в возрасте от 18 до 29 лет: 65% опрошенных этой возрастной группы высказались в его пользу.

Кроме этого, социологи выяснили, что уровень поддержки миссии на Марс почти что одинаков среди сторонников Демократической и Республиканской партий.

В Gallup напомнили, что аналогичные опросы ранее проводились в 1969 и в 1999 годах. Однако в 1969 году за высадку на Марс высказались 39% опрошенных, а против были 53%. В 1999 году показатели составили соответственно 43% и 54%.

В компании Gallup отметили, что по ее информации, в настоящий момент большая часть американцев поддерживает программы НАСА и считает траты этого ведомства оправданными.

Ранее американский президент Дональд Трамп, выступая с речью по случаю Дня независимости США, не только пообещал, что США скоро вернутся на Луну, но и заявил о скорой высадке американцев на Марсе.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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