Американская армия ищет новые миномёты

Американцы планируют доукомплектовать свою армию новыми миномётами. Вчера, 10 июля, портал defence-blog.com сообщил о том, что подразделение Army Contracting Command ВС США выпустило запрос предложений для производителей 120-мм миномётов.

В запросе указывается, что армия рассматривает возможность приобрести до 200 миномётных систем в течение пяти лет. Закупки могут начаться уже в 2021 году.

Миномёт Soltam K6. Источник изображения: defence-blog.com

Свои предложения могут предоставить все производители, которые готовы продать армии миномёты типов M120A1 (буксируемый) и M121 (устанавливается на транспортных средствах) с полной номенклатурой штатных аксессуаров.

Известно, что под индексами M121 и M120A1 на вооружении американской армии состоят израильские миномёты Soltam K6. В вооружённых силах США они несут службу с 1991 года, а с 2010 года для этих миномётов серийно производятся "умные" мины XM395.