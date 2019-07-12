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12.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Названа предполагаемая дальность модернизированной ракеты "Брамос"

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BrahMos
BrahMos.
Источник изображения: vpk-news.ru

Дальность стрельбы модернизированной универсальной крылатой ракеты "Брамос" составит более 500 км, сообщил содиректор компании BrahMos Aerospace с российской стороны Александр Максичев на Международном военно-морском салоне в Санкт- Петербурге.

Максичев сообщил, что уже доказана дальность порядка 400 км, "в ближайшее время мы подтвердим, что мы можем летать на 500 км", передает ТАСС.

"Это будет морской (носитель), наземный, либо авиационный. Даже 500 км плюс", – добавил он.

Ранее руководитель совместной российско-индийской компании BrahMos Aerospace Судхир Кумар Мишра сообщил, что модернизированная версия ракеты с увеличенной до 500 км дальностью готова.

По его словам, увеличение дальности стало возможным в связи с присоединением Индии в 2016 году к Режиму контроля за ракетными технологиями (MTCR).

Дальность стоящей в настоящее время на вооружении ракеты "Брамос" составляет 300 км.

Напомним, серийное производство крылатых авиационных ракет BrahMos началось в марте 2019 года.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
BrahMos Aerospace
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