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12.07.2019
Интерфакс-АВН

Североатлантический совет перенес визит на Украину на конец октября

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Илюстрация на тему отношений Украины и НАТО. Источник: horoshienovosti.com.ua.

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Визит Североатлантического совета в Киев, который ранее планировался на июль, состоится в конце октября, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

"Североатлантический совет посетит Украину 30 и 31 октября 2019 года. Этот визит демонстрирует твердую приверженность альянса Украине. Союзники по НАТО решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и ее право решать свое будущее",

- сказал представитель альянса.

Из дипломатических источников агентству стало известно, что причиной переноса визита стали досрочные парламентские выборы, которые пройдут на Украине 21 июля.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Украина
Проекты
NATO
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