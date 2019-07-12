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12.07.2019
Интерфакс-АВН

В Генштабе заявляют о появлении ударного наступательного кулака НАТО у российской границы

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Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - НАТО наращивает ударные возможности у российских границ, заявили в Генштабе РФ.

"С целью расширения возможностей по переброске войск к 2020 году будут созданы так называемые формирования оперативной готовности в составе 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий, 30 кораблей. В этом случае речь уже не об обороне, а о создании ударного наступательного кулака вблизи российской границы", - сказал в Госдуме в четверг начальник управления Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-майор Андрей Стерлин.

По его словам, Североатлантический альянс объясняет активизацию на восточном фланге "мифом об усилившейся российской агрессивности".

"Количество мероприятий боевой подготовки, проводимых альянсом в Восточной Европе, в акваториях Балтийского и Черного морей, неуклонно нарастает. В последние три года число учений как под эгидой НАТО, так и на национальном уровне с приглашением партнеров увеличилось в более чем два раза. При этом сценарии маневров имеют явную антироссийскую направленность", - сказал генерал.

Стерлин обратил внимание на то обстоятельство, что для приема "войск усиления" в странах Балтии и Восточной Европы альянсом созданы специализированные центры, инфраструктура заблаговременного складирования имущества и вооружения.

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