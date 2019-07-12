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12.07.2019
Интерфакс-АВН

Законопроект об ограничении импорта спутниковых систем связи принят Госдумой в I чтении

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Госдума
Госдума.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который разрешает импорт зарубежных спутниковых систем связи только операторам, которые имеют в РФ лицензию на предоставление данного вида связи.

Законопроект был внесен в Госдуму рядом сенаторов в ноябре 2018 года и получил положительное заключение правительства.

Документ предполагает, что абонентские терминалы подвижной спутниковой службы и абонентские земные станции, находящиеся в движении и работающие в рамках фиксированной спутниковой службы, могут импортироваться в РФ только операторами, которые имеют лицензию на предоставление услуг подвижной спутниковой радиосвязи. Данная норма не распространяется на таможенную процедуру временного ввоза и реимпорта.

Ранее в ходе обсуждения один из авторов законопроекта, сенатор Людмила Бокова, уточнила, что лицензию на оказание услуг подвижной спутниковой связи может получить только российское юридическое лицо или ИП. По ее словам, принятие закона предотвратит неконтролируемый ввоз спутниковых систем связи компаниями, которые не имеют лицензии на оказание услуг по спутниковой связи в РФ, что позволит предотвратить угрозу национальной безопасности. "Если это оборудование будет находиться на территории РФ и использоваться не по назначению или использоваться в обход, сопрягаться с оборудованием российского оператора либо со спутником иностранным на территории РФ и, более того, иметь доступ к интернету и к трафику, который здесь осуществляется, наверное, мы не можем здесь констатировать, что конфиденциальная информация, например, не может стать доступна третьим лицам. Здесь не идет вопрос о том, что кого-то там зажимать или что-то ограничивать. Здесь абсолютно нормальные правила", - подчеркнула сенатор. Бокова заверила, что принятие законопроекта не повредит действующим в стране операторам спутниковой радиосвязи и программам по развитию спутниковой связи.

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Страны
Россия
Проекты
ИТ
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