Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Летно-конструкторские испытания ракеты-носителя "Союз-2.1в" завершены успешным пуском в среду с космодрома в Плесецке, сообщает ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс".

"Этим запуском завершена программа летно-конструкторских испытаний", - сообщили в пресс-службе РКЦ.

Там напомнили, что в среду в 20:14 мск со стартового комплекса площадки 43 космодрома "Плесецк" состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2" этапа 1в с блоком выведения "Волга" и космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ.

Двухступенчатая ракета легкого класса "Союз-2.1в" и блок выведения "Волга" разработаны и произведены в АО "РКЦ "Прогресс". Запуск ракеты был осуществлен боевым расчетом Космических войск ВКС с участием специалистов РКЦ "Прогресс" и предприятий кооперации и прошел в штатном режиме.

"Союз-2.1в" предназначен для запуска космических аппаратов и выведения полезной нагрузки массой до трех тонн на низкую околоземную орбиту, а с использованием разгонного блока "Волга" - до 1,4 тонны - на солнечно-синхронную орбиту.

"Это первая ракета-носитель легкого класса с использованием жидкостных ракетных двигателей, разработанная в современной России", - напомнили в "Прогрессе".