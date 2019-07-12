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12.07.2019
Интерфакс-АВН

Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"

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Союз-2.1В
Трехступенчатая ракета "Союз-2.1В".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Летно-конструкторские испытания ракеты-носителя "Союз-2.1в" завершены успешным пуском в среду с космодрома в Плесецке, сообщает ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс".

"Этим запуском завершена программа летно-конструкторских испытаний", - сообщили в пресс-службе РКЦ.

Там напомнили, что в среду в 20:14 мск со стартового комплекса площадки 43 космодрома "Плесецк" состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2" этапа 1в с блоком выведения "Волга" и космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ.

Двухступенчатая ракета легкого класса "Союз-2.1в" и блок выведения "Волга" разработаны и произведены в АО "РКЦ "Прогресс". Запуск ракеты был осуществлен боевым расчетом Космических войск ВКС с участием специалистов РКЦ "Прогресс" и предприятий кооперации и прошел в штатном режиме.

"Союз-2.1в" предназначен для запуска космических аппаратов и выведения полезной нагрузки массой до трех тонн на низкую околоземную орбиту, а с использованием разгонного блока "Волга" - до 1,4 тонны - на солнечно-синхронную орбиту.

"Это первая ракета-носитель легкого класса с использованием жидкостных ракетных двигателей, разработанная в современной России", - напомнили в "Прогрессе".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
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1 комментарий
№1
12.07.2019 09:22
Отсутствует совсем махонькая-махонькая деталюшка.....ну так , прям совсем незаметная.....с ракетным двигателем НК-33. Вот такая малозаметная деталь.
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