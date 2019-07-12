Полицейские смогут служить дольше на пять лет

Предельный возраст пребывания полицейских на службе будет увеличен - этому посвящен поддержанный в первом чтении законопроект.

- На сегодняшний день у нас полковник может служить до 55 лет, и люди, обладающие и профессиональными качествами, и навыками, и вошедшими в самый свой профессиональный уровень и расцвет, вынуждены увольняться, - заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Сотрудники органов внутренних дел сами просили депутатов поднять "потолки" службы.

Согласно предложению правительства, для генерал-лейтенантов полиции, генерал-лейтенантов внутренней службы, генерал-лейтенантов юстиции, генерал-майоров полиции, генерал-майоров внутренней службы или генерал-майоров юстиции предельный возраст на службе в органах внутренних дел составит 65 лет. То есть на пять лет дольше, чем сейчас.

Также на пять лет - с 55 до 60 лет - предел работы увеличивается для полковников полиции, полковников внутренней службы или полковников юстиции.

Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.

Хинштейн пояснил, что законопроект не меняет порядка выхода сотрудников органов внутренних дел на пенсию по выслуге лет и порядок исчисления этой выслуги.

- Увеличение предельных сроков на пять лет пропорционально каждой категории - это действительно позитивный шаг, - резюмировал он.

Замминистра внутренних дел Игорь Зубов поделился ожиданиями, что после принятия закона на службу придут бывшие военные, бывшие сотрудники органов внутренних дел.

По оценкам кадрового аппарата МВД, 26 тысяч сотрудников уже высказывали намерение продолжить службу сверх предельного возраста.

Законопроектом также предлагается повысить предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел. В действующей редакции установлен единый предельный возраст поступления на службу в ОВД. Такая планка остается для должностей рядового состава и младшего начальствующего состава. А если речь о среднем, старшем и высшем начальствующем составе, то будет 40 лет.

Татьяна Замахина