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12.07.2019
ЦАМТО

Две серийные ДЭПЛ проекта 677 "Лада" не будут оснащены ВНЭУ и гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

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Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки "Кронштадт" проекта 677 "Лада" на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербур
Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки "Кронштадт" проекта 677 "Лада" на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018 года.
Источник изображения: © РИА Новости / Ирина Мотина

ЦАМТО, 11 июля. Две серийные ДЭПЛ проект 677 "Лада", контракт на строительство которых с Минобороны РФ был подписан в июне на выставке "Армия-2019", не получат ВНЭУ и гиперзвуковых ракет "Циркон".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

"Подводные лодки класса "Лада" будут строиться без ВНЭУ, потому что она пока не создана. Новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон" на вооружение этих лодок также поступать не будут", – сказал А.Бузаков в рамках МВМС-2019 в Санкт-Петербурге.

Гендиректор добавил, что строительство этих подлодок начнется в 2021 году, а Военно-морскому флоту они будут переданы в 2025 и в 2027 годах, отмечает агентство.

Головная подлодка проекта 677 "Санкт-Петербург" была передана ВМФ в апреле 2010 года и находится в опытной эксплуатации на Северном флоте. Подводная лодка "Кронштадт", вторая в серии "Лада", была спущена на воду в сентябре 2018 года, сейчас на корабле завершается наладка систем и оборудования, начаты швартовные испытания. В марте 2015 года была заложена третья подлодка проекта – "Великие Луки".

Как сообщает "РИА Новости", все серийные корабли строятся по откорректированному по результатам опытной эксплуатации головного корабля проекту. На них модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс. В перспективе подводные лодки проекта "Лада" планируется оснастить ВНЭУ, над созданием которой работают специалисты ЦКБ МТ "Рубин".

Подводные лодки проекта 677 "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам, отмечает агентство.

Как напоминает "РИА Новости", ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что создаваемая в России гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость 9М и дальность полета более тысячи километров, ею будут вооружены надводные и подводные корабли – как перспективные, так и строящиеся.

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Страны
Россия
Продукция
Б-586 Кронштадт
Циркон-С 3М22
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