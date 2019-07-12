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12.07.2019
Военное обозрение

На Ближний Восток переброшены F-15 ВВС США с РЛС "Глаз Дракона"

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На фоне возрастающей напряженности в отношениях между США и Ираном на Ближний Восток были переброшены американские истребители F-15E с усиленными боевыми возможностями.

Источник изображения: https://www.airforce.com/

F-15E Strike Eagles из 336-й истребительной эскадрильи "Rocketeers" прилетели на авиабазу Аль-Дафра в ОАЭ 14 июня 2019 года. Они были направлены в регион наряду с другими силами для противодействия иранской агрессии.

Издание The War Zone внимательно изучило фотографии, показывающие прибытие отряда F-15E, и обнаружило примечательную деталь: пять из шести запечатленных машин оснащены активными радарными модулями AN/ASQ-236 "Dragon's Eye" ("Глаз Дракона") с радиоэлектронным сканированием.

Данное оборудование обладает повышенной чувствительностью: оно способно даже обнаруживать самодельные взрывные устройства на поверхности земли. Работа радара не зависит от времени суток, задымленности или облачного покрова. Благодаря этому самолеты, получившие данную систему, являются высокоэффективными средствами разведки. Кроме этого, прибывшие в ОАЭ машины, оснащенные этой аппаратурой, могут выступать в роли целеуказателей.

F-15E с установленной данной РЛС, превосходят по эффективности действий беспилотник MQ-9 Reaper, благодаря способности мчаться со сверхзвуковой скоростью и более быстрой реакции на изменяющиеся условия обстановки.

РЛС AN / ASQ-236, официально принятая на вооружение в 2009 году, предоставляет собой "мощный инструмент разведки, наблюдения и рекогносцировки".

Напрашивается вопрос, были ли "Rocketeers" отозваны обратно на Ближний Восток в первую очередь из-за возможностей "Глаза Дракона"?

- вопрошает The War Zone.

Источник изображения: https://www.airforce.com/

[i]AN/ASQ-236 "Dragon's Eye"

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Страны
Иран
ОАЭ
США
Продукция
F-15
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
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