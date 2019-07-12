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12.07.2019
Интерфакс-АВН

Дальность стрельбы корабельного ракетного комплекса "Уран" увеличится в два раза - КТРВ

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Х-35У
Х-35У.
Источник изображения: rg.ru

Санкт-Петербург. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Модифицированную противокорабельную ракету Х-35У с увеличенной дальностью стрельбы приспособят для использования с кораблей, сообщил "Интерфаксу" гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

"Мы представили на салоне ракету Х-35у, ее дальность в два раза больше чем у ее предшественницы, Х-35. Она есть в авиационном варианте, но сейчас мы проводим ее оморячивание. Что это значит? У нас на кораблях стоят просто Х-35. Мы хотим заменить их в тех же самых контейнерах на Х-35у", - сказал Обносов "Интерфаксу" в кулуарах международного военно-морского салона.

"У ракеты более помехозащищенная "голова", она может делать уходы, приходы, восьмёрки, если она промахнулась и т.д.", - добавил глава КТРВ.

По его словам, ракеты будут устанавливаться на всех кораблях, которые сегодня используют старую версию ракеты.

Ракета Х-35 - основная ракета корабельного ракетного комплекса "Уран". Ракетный комплекс состоит на воооружении ряда кораблей ВМФ России, в том числе фрегатов проектов 11540, 11541, 11661, корветов проектов 20380, ракетных катеров проектов 1241, 10411, 20970.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Х-35
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
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