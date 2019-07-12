Утечка радиации из лежащей на дне АПЛ "Комсомолец" может быть опасна для экосистемы Баренцева моря - эксперт

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Утечка радиации из затонувшей в конце 1980-х годов советской атомной подлодки "Комсомолец" может представлять опасность для экосистемы Баренцева моря, несмотря на предварительные выводы норвежских ученых, заявил "Интерфаксу" специалист по гидроэкологии, эксперт РАН Александр Хаустов.

"Я бы осторожно относился к заявлениям норвежских специалистов. Эффект малых доз никто не отменял, опасность существует", - сказал Хаустов агентству в четверг, комментируя заявления норвежских исследователей о том, что активность радиоизлучения в 800 Бк/л у обшивки "Комсомольца" безопасна.

Ученый отметил, что радиационное загрязнение имеет свойство накапливаться во всех звеньях пищевой цепи в море, при этом даже небольшие дозы радиации способны в будущем привести к серьезным последствиям для ихтиофауны и млекопитающих.

"Малые дозы приносят отдаленный эффект. То есть мы не знаем, какие последствия - они могут проявиться через 15-20 лет. Как сейчас в Чернобыле рождаются телята с двумя головами - вот это все отдаленные последствия", - сказал Хаустов.

Он также подчеркнул, что для оценки всех последствий возможной утечки радиации необходимы масштабные океанографические работы, которые будут учитывать особенности течений и оценку влияния на живые организмы.

Ранее сообщалось, что норвежские ученые с помощью подводного дрона впервые провели анализ проб воды у вентиляционного отверстия советской АПЛ "Комсомолец", затонувшей в 1989 году в нейтральных водах на западе Баренцева моря на глубине 1665 м. Согласно данным норвежского телеканала TV2, обшивка подлодки за 30 лет на дне моря была серьезно повреждена. По предварительным данным, уровень радиации в отобранных у вентиляционного отверстия пробах значительно варьировался - часть проб показывали обычный уровень, но две из них показали 100 и 800 Бк/л при норме в около 0,001 Бк/л (превышение нормы в 100 тыс. - 800 тыс. раз).

Как сообщила руководитель норвежской экспедиции, доктор Хильда Элиза Хельдаль телеканалу TV2, исходя из полученных данных, ученые предположили, что загрязнение идет из вентиляционного отверстия небольшими порциями - "облаками радиации".

Доктор Хельдаль добавила, что уровень радиации в 100 Бк/л не представляет опасности, поскольку максимальная доза радиации при потреблении мяса или рыбы в Норвегии составляет 600 Бк/кг. Тем не менее, ученый подчеркнула, что выводы экспедиции носят предварительный характер и подлежат уточнению.