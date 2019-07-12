Косачев опасается реального военного конфликта в связи с провокациями против Ирана в Персидском заливе

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Провокации в отношении Ирана могут привести к реальному военному конфликту, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в связи с новым инцидентом в Ормузском проливе.

"То, что продолжающиеся провокации и обвинения в отношении Ирана могут послужить началом реального военного конфликта (в котором, как уже очевидно, обвинят Тегеран), похоже, не только не останавливает инициаторов раскручивания спирали эскалации напряженности, но, со всей очевидностью, и является их целью", - написал Косачев в четверг в "фейсбуке".

Так он прокомментировал "очередной опасный инцидент в Ормузском проливе и очередную попытку довести ситуацию до "точки кипения". "Западные СМИ в унисон говорят о том, что несколько катеров, якобы принадлежащих иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР), пытались остановить британский танкер. И только благодаря присутствовавшему там фрегату Королевского военно-морского флота Великобритании Montrose катера были вынуждены отступить", - отметил он.

По словам сенатора, вопросов по эпизоду множество.

"Начиная с того, зачем катерам кого-то атаковать, если рядом находится вооруженный противокорабельными ракетами и 30-милимметровыми зенитными артустановками военный корабль? Почему разнятся цифры: Reuters и CNN говорят о пяти кораблях, британский МИД о трех (тогда еще глупее им приближаться к фрегату)? Ну и главное: кому это на руку?"- пишет Косачев.

"Однако ключевое в подаче этой новости западными СМИ - опять задействован сценарий "следствие как причина". Мы это помним еще с событий августа 2008 года в Южной Осетии, когда российские ответные действия на грузинскую атаку выдавались за "российскую агрессию". То же раскручивается практически по любому досье: в отношении Крыма, Донбасса, договора по РСМД и соглашения по иранской ядерной программе - везде реакцию выдают за акцию", - считает он.

Сенатор напомнил, что накануне власти британского Гибралтара задержали иранский танкер.

"По их заявлению, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Это даже не "хайли лайкли", а уже откровенное издевательство над международным правом и здравым смыслом", - заявил Косачев.

Он подчеркнул, что санкции Евросоюза касаются исключительно самого ЕС и не являются признанным Совбезом ООН инструментом международного урегулирования.

"И задерживать суда на этом основании - вызов всему международному сообществу. ЕС, Британия и США, которые стоят за этим эпизодом (как сообщают СМИ, по данным МИД Испании, британцы перехватили танкер по просьбе именно Вашингтона), по-моему, просто заигрались и всерьез принимают свои собственные акты и предпринимаемые в соответствии с ними репрессии за "мнение международного сообщества", - считает Косачев.

"Наша позиция однозначна (и это касается Ирана, Сирии, Крыма и других сюжетов): это незаконные акты и действия против суверенных государств именно за то, что они суверенны", - заявил сенатор.

По его мнению, "сейчас практически любой актор, в том числе частный (включая каких-нибудь пиратов или террористов) может с легкостью (а то и по наущению извне) поднести спичку к фитилю и взорвать ситуацию в регионе".