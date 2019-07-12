Турция планирует развернуть первую батарею С-400 на границе с Сирией - СМИ
Стамбул. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Турецкие военные, как ожидается, разместят первую батарею С-400 возле города Шанлыурфа на границе с Сирией, сообщает газета "Милли газете".
К югу от этого города находится сирийская провинция Ракка.
Такое решение, отмечает газета, было принято после "детального изучения местности и оценки властями".
Еще одну батарею С-400 могут разместить в провинции Мерсин на юго-восточном побережье Турции или в южной провинции Хатай, пишет газета.
Информированный российский источник сообщал ранее "Интерфаксу", что Россия может начать поставки Турции ЗРС С-400 в первой половине июля.
На этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс подготовки к поставке в Турцию систем ПВО С-400 еще не завершен. Также накануне сообщалось о проведении загрузки и о подготовке к отправке С-400.
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На границе с Сирией против кого, Ирана?Ну вообщето у Турции есть с Ираном общая граница...Но в Иране ( в отличии от Сирии) не идут боевые действия с применением ракет и авиации. Да и граница между ними старейшая и не изменная в мире.
На границе с Сирией против кого, Ирана?При таком размещении напрашивается крамольная мысль, что договорились с Западной коалицией потренировать их летчиков по работе против С-400. ИМХО.
При таком размещении напрашивается крамольная мысль, что договорились с Западной коалицией потренировать их летчиков по работе против С-400. ИМХО.
Для Заподной коалиции Инджерлика мало?-Крупнейшей авиабазы США в Европе...