Турция планирует развернуть первую батарею С-400 на границе с Сирией - СМИ

Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство.

Стамбул. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Турецкие военные, как ожидается, разместят первую батарею С-400 возле города Шанлыурфа на границе с Сирией, сообщает газета "Милли газете".

К югу от этого города находится сирийская провинция Ракка.

Такое решение, отмечает газета, было принято после "детального изучения местности и оценки властями".

Еще одну батарею С-400 могут разместить в провинции Мерсин на юго-восточном побережье Турции или в южной провинции Хатай, пишет газета.

Информированный российский источник сообщал ранее "Интерфаксу", что Россия может начать поставки Турции ЗРС С-400 в первой половине июля.

На этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс подготовки к поставке в Турцию систем ПВО С-400 еще не завершен. Также накануне сообщалось о проведении загрузки и о подготовке к отправке С-400.