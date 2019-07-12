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12.07.2019
Интерфакс-АВН

Турция планирует развернуть первую батарею С-400 на границе с Сирией - СМИ

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Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство
Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов

Стамбул. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Турецкие военные, как ожидается, разместят первую батарею С-400 возле города Шанлыурфа на границе с Сирией, сообщает газета "Милли газете".

К югу от этого города находится сирийская провинция Ракка.

Такое решение, отмечает газета, было принято после "детального изучения местности и оценки властями".

Еще одну батарею С-400 могут разместить в провинции Мерсин на юго-восточном побережье Турции или в южной провинции Хатай, пишет газета.

Информированный российский источник сообщал ранее "Интерфаксу", что Россия может начать поставки Турции ЗРС С-400 в первой половине июля.

На этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс подготовки к поставке в Турцию систем ПВО С-400 еще не завершен. Также накануне сообщалось о проведении загрузки и о подготовке к отправке С-400.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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Режим "Открытые нервы"
6 комментариев
№1
12.07.2019 05:57
На границе с Сирией против кого, Ирана?
0
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№2
12.07.2019 09:06
Цитата, q
На границе с Сирией против кого, Ирана?
Ну вообщето у Турции есть с Ираном общая граница...Но в Иране ( в отличии от Сирии) не идут боевые действия с применением ракет и авиации. Да и граница между ними старейшая  и не изменная в мире.
0
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№3
12.07.2019 10:52
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1
На границе с Сирией против кого, Ирана?
При таком размещении напрашивается крамольная мысль, что договорились с Западной коалицией потренировать их летчиков по работе против С-400. ИМХО.
0
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№4
12.07.2019 15:05
Вот блин, там 200км до друга - Израиля.
0
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№5
12.07.2019 15:37
Цитата, q
При таком размещении напрашивается крамольная мысль, что договорились с Западной коалицией потренировать их летчиков по работе против С-400. ИМХО.

Для Заподной коалиции Инджерлика мало?-Крупнейшей авиабазы США в Европе...
0
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№6
12.07.2019 15:55
Цитата, q
Для Заподной коалиции Инджерлика мало?
Они что, там боевые заходы отрабатывают?
0
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