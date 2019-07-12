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12.07.2019
Lenta.ru

В Норвегии заявили о повреждении отсека К-278 "Комсомолец" с ядерными торпедами

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АПЛ К-278 "Комсомолец"
АПЛ К-278 "Комсомолец".
Источник изображения: Кадр: видео hi.no

Корпус в передней части затонувшей в Норвежском море советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" поврежден, сообщает The Barents Observer.

"Фотографии и видео, снятые дистанционно управляемым подводным транспортным средством, демонстрируют большие повреждения корпуса в передней части подводной лодки. Именно здесь расположены две торпеды с ядерными боеголовками", — пишет норвежское издание.

The Barents Observer напоминает, что период полураспада плутония-239 составляет примерно 24 тысячи лет, и отмечает, что "плутоний в двух боеголовках может корродировать в химическом процессе с титановым корпусом подводной лодки".

В июле сообщалось, что максимальный уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека субмарины в 800 тысяч раз превышает норму, но не представляет угрозы для рыболовства. Впоследствии военный эксперт Алексей Леонков допустил, что в ходе работ норвежцы расконсервировали субмарину.

АПЛ К-278 "Комсомолец" проекта 685 "Плавник" затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море. Из 69 находившихся на субмарине человек 42 погибли. Катастрофу спровоцировал пожар в седьмом отсеке субмарины. "Комсомольцу" принадлежит рекорд погружения (1027 метров). Субмарина имеет ядерную силовую установку и две торпеды с плутониевыми боевыми частями.

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Страны
Норвегия
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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