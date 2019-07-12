Генштаб ВС РФ встревожили планы США создать космический эшелон со средствами ПРО
Намерение Соединенных Штатов развернуть космический эшелон с ударными средствами ПРО для поражения баллистических ракет вызывает озабоченность. Об этом сообщил в четверг, 11 июля, начальник управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин, выступая в Госдуме на парламентских слушаниях.
"Озабоченность вызывает намерение США создать космический эшелон с ударными средствами ПРО для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полета", — цитирует его ТАСС.
По словам Стерлина, создание американской стороной космического эшелона со средствами ПРО — это прямой путь к милитаризации околоземного пространства, что несет крайне негативные последствия для международной безопасности.
В конце июня министры обороны стран — участниц НАТО в ходе встречи в Брюсселе утвердили военно-космическую концепцию альянса. Сообщалось, что документ направлен на мониторинг космоса, защиту коммуникаций и выявление запусков ракет.
В апреле первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что США создают глобальную систему противоракетной обороны для возможного нанесения ядерного удара по России.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются