Генштаб ВС РФ встревожили планы США создать космический эшелон со средствами ПРО

Намерение Соединенных Штатов развернуть космический эшелон с ударными средствами ПРО для поражения баллистических ракет вызывает озабоченность. Об этом сообщил в четверг, 11 июля, начальник управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин, выступая в Госдуме на парламентских слушаниях.

"Озабоченность вызывает намерение США создать космический эшелон с ударными средствами ПРО для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полета", — цитирует его ТАСС.

По словам Стерлина, создание американской стороной космического эшелона со средствами ПРО — это прямой путь к милитаризации околоземного пространства, что несет крайне негативные последствия для международной безопасности.

В конце июня министры обороны стран — участниц НАТО в ходе встречи в Брюсселе утвердили военно-космическую концепцию альянса. Сообщалось, что документ направлен на мониторинг космоса, защиту коммуникаций и выявление запусков ракет.

В апреле первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что США создают глобальную систему противоракетной обороны для возможного нанесения ядерного удара по России.