Войти
12.07.2019
Известия.ru

Генштаб ВС РФ встревожили планы США создать космический эшелон со средствами ПРО

730
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Намерение Соединенных Штатов развернуть космический эшелон с ударными средствами ПРО для поражения баллистических ракет вызывает озабоченность. Об этом сообщил в четверг, 11 июля, начальник управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин, выступая в Госдуме на парламентских слушаниях.

"Озабоченность вызывает намерение США создать космический эшелон с ударными средствами ПРО для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полета", — цитирует его ТАСС.

По словам Стерлина, создание американской стороной космического эшелона со средствами ПРО — это прямой путь к милитаризации околоземного пространства, что несет крайне негативные последствия для международной безопасности.

В конце июня министры обороны стран — участниц НАТО в ходе встречи в Брюсселе утвердили военно-космическую концепцию альянса. Сообщалось, что документ направлен на мониторинг космоса, защиту коммуникаций и выявление запусков ракет.

В апреле первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что США создают глобальную систему противоракетной обороны для возможного нанесения ядерного удара по России.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
17.07.2017
Даже муха не пролетит
05.08.2014
Нарушения мнимые и реальные
09.10.2013
Российская армия возрождается ("The National Interest", США)
05.03.2012
Загоризонтная миссия янтарного края
16.09.2011
Эксперты советуют России ответить на новый успех американской ПРО военно-космической системой
23.05.2011
Евро-ПРО не представляет угрозы для России – Генштаб
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.07 15:55
  • 6
Турция планирует развернуть первую батарею С-400 на границе с Сирией - СМИ
  • 12.07 15:52
  • 66
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 12.07 15:51
  • 6
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500
  • 12.07 15:51
  • 1917
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 15:50
  • 63
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 12.07 15:28
  • 7
Разработчик российских авианосцев отметил учет опыта сирийской кампании при их создании
  • 12.07 12:30
  • 99
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 12.07 12:05
  • 63
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 12.07 10:44
  • 3
Подданный Финляндии 4 года учился в престижном военном вузе России
  • 12.07 09:41
  • 112
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 12.07 09:38
  • 2
Стали известны характеристики новейшего экраноплана "Чайка"
  • 12.07 09:22
  • 1
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 12.07 09:02
  • 5
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 12.07 08:18
  • 1
Американские ракеты для Украины: когда мы их получим (Апостроф, Украина)
  • 12.07 05:57
  • 3
Су-57 запланировали "оморячить"