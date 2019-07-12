В Калининградской области вступили в бой "Грады" и "Гиацинты"

На учениях артиллеристов применяются новые временные нормативы при смене батареями огневых позиций. В соединении морской пехоты Береговых войск Балтфлота начата подготовка экипажей бронетранспортеров, которым предстоит действовать в воде.

К стрельбам привлечено более 300 военнослужащих и 100 единиц ВВТ, в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и крупнокалиберные пушки "Гиацинт". Артиллеристы работают по внезапно появляющемуся условному противнику при его попытках перейти в контратаку и прорвать оборону.

Для поражения мишеней на дальностях от 500 до 2000 метров прямой наводкой и с закрытых позиций используются различные боеприпасы, в том числе высокоточные. При проведении стрельб применяются комплексы управления и связи "Стрелец", беспилотные летательные аппараты.

В учениях морпехов задействованы свыше 100 человек и 50 БТР-82а. Экипажи бронетранспортеров демонстрируют навыки вождения по пересеченной местности и на плаву, выполняют стрельбы из штатного вооружения.

Как сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов, учения проводятся поэтапно: от одиночной подготовки механиков-водителей до выполнения задач экипажем совместно с десантом.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)