Италия выделит больше денег на армию

Минобороны Италии раскрыло планы финансирования вооружённых сил до 2021 года. Вчера, 10 июля, портал janes.com сообщил о том, что военное ведомство опубликовало официальный отчёт о затратах на армию и закупку нового вооружения.

В течение трёх лет Минобороны будет наращивать финансирование. Если по итогам 2019 года плановые затраты на оборону составят €21,43 млрд, то в 2020 году они возрастут до €21,87 млрд, а в 2021 году — до €21,95 млрд.

Итальянские солдаты испытывают перспективную экипировку Future Soldier. Источник изображения: selex-es.com

Вместе с тем, в процентном отношении к плановому ВВП эти суммы составят 1,21%, 1,2% и 1,17% соответственно. Это существенно ниже планового показателя для страны — члена НАТО, составляющего минимум 2% от ВВП.

Кроме того, Минобороны Италии обнародовало долгосрочный план расходов на "поддержание оперативных возможностей вооружённых сил". В течение 15 лет на эту статью расходов планируется выделить €1,66 млрд. Средства пойдут на системы идентификации "свой-чужой" нового поколения, оцифровку и поддержание безопасности IT-сетей, а также инвестиции в беспилотные системы, кибертехнологии и полевую медицину.