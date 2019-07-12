Новый захват танкера: Иран обвинили в пиратстве

СМИ заявили о попытке Ирана задержать британский танкер

Американские СМИ заявили о попытке Ирана захватить британский танкер в Ормузском проливе. Тегеран эти обвинения опровергает и говорит, что они направлены на обострение ситуации в регионе. Ситуация на Ближнем Востоке остается неспокойной, эксперты опасаются начала боевых действий, однако все стороны конфликтных отношений заявляют, что хотят разрешить все миром. Тем не менее, Иран уже приостановил часть своих обязательств по ядерной сделке.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг появившуюся в СМИ информацию о попытке иранских военных кораблей задержать британское судно British Heritage в Ормузском проливе. Об этом сообщает Fars.

"То, что они сами утверждают, то, о чем они сами говорят, направлено на эскалацию напряженности. Эти заявления ничего не стоят", - заявил Зариф.

Он также добавил, что Запад продолжает обвинять Иран в инцидентах с танкерами в регионе. По мнению иранского министра, таким образом западные страны пытаются "скрыть свою слабость".

О попытке захвата британского нефтяного танкера в Ормузском проливе 11 июля сообщил CNN. Источники телеканала в Пентагоне утверждают, что пять малых кораблей, предположительно, ВМС Ирана приблизились к британскому танкеру на выходе из Персидского залива и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.

Однако сопровождавший British Heritage британский фрегат HMS Montrose "сделал предупреждение" иранцам и призвал пропустить танкер. После этого корабли ВМС Ирана разрешили танкеру пройти через Ормузский пролив.

Представитель пресс-службы Центрального командования США Билл Урбан заявил, что Пентагон призывает мировое сообщество отреагировать на угрозу судоходства вблизи Ирана.

"Мировая экономика зависит от свободного потока торговли, и все страны обязаны защищать и сохранять эту основу глобального процветания", - цитирует Урабана РИА "Новости".

Между тем, США систематически обвиняют Иран в причастности к инцидентам с танкерами после атаки на суда Front Altair и Kokuka Courageous в Оманском заливе, которая произошла в начале июня. Вашингтон возложил ответственность за инцидент на Тегеран и предоставил "доказательства" на заседании Совета Безопасности ООН. Иран официально отверг подобные обвинения. В свою очередь, Россия призвала к тщательному расследованию нападения на танкеры и заявила об отсутствии доказательств причастности иранской стороны.

Кроме того, возможное задержание британского нефтяного танкера в Ормузском проливе 11 июля прокомментировали в Москве. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, российская сторона встревожена ситуацией в регионе.

"Мы убеждаемся в том, что, по сути дела, риски прямой конфронтации за последнее время настолько усилились, что прогнозировать дальнейшее развитие все сложнее",

- заявил российский дипломат.

Новый инцидент с нефтяным танкером еще больше усиливает напряженность на Ближнем Востоке. Ситуация в регионе обостряется из-за кризиса в отношениях Тегерана и Вашингтона. По мнению экспертов, действия обеих стран могут привести к вооруженному конфликту.

Отношения США и Ирана ухудшаются на фоне разрушения Соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. США покинули ядерную сделку с Ираном в 2018 году и ввели санкции против Тегерана. Причиной для таких действий Вашингтона стало то, что, по мнению президента США Дональда Трампа, соглашение не отвечало интересам американской стороны. В ответ власти Ирана объявили о приостановке выполнения двух пунктов сделки. В итоге Тегеран оставляет у себя большие объемы тяжелой воды, чем разрешено договоров, и наращивает уровень обогащения урана.

Ядерная сделка была заключена в 2015 году. Сделка предусматривала постановку ядерной программы Ирана под контроль МАГАТЭ в обмен на снятие санкций. Группа 5+1 первоначально состояла из США, России, КНР, Великобритании и Франции - пяти постоянных членов Совбеза ООН, а также Германии.

Кроме того, участники соглашения по иранской ядерной программе единогласно осудили действия США. В попытках сохранить сделку европейские страны создали специальный механизм для торговли с Ираном в обход санкций США (INSTEX), но пока по нему производится лишь поставка гуманитарных грузов. Тегеран не устраивает такое положение дел и частичной приостановкой выполнения части пунктов СВПД посылает сигналы европейским участникам сделки.

Алексей Поплавский