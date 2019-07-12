Американские ракеты для Украины: когда мы их получим (Апостроф, Украина)

Украинская "партия войны" не сидит сложа руки, продолжая проводить политику милитаризации страны. Так, посол Украины в США Валерий Чалый заявил о возможном предоставлении Украине современного вооружения из этой страны. На что именно Украина может рассчитывать и когда эти системы окажутся в распоряжении ВСУ, "Апострофу" рассказал так называемый военный эксперт Михаил Жирохов.

Возможна поставка зенитных и противокорабельных комплексов

Посол Украины в США Валерий Чалый пояснил, что поставки оружия [Украине] прописаны в документах Конгресса. Если поднять их, там указаны средства ПВО и противокорабельные комплексы. Но конкретные типы вооружения не называются.

- В сфере противовоздушной обороны нам нужны мощные зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Но это очень дорогое оружие. Для того, чтобы мы его получили, нужно политическое решение. Нужны подписи, начиная от президента США и заканчивая комитетами палаты представителей. Так же, как это было с Польшей и Румынией. Еще одна большая проблема - мы не являемся членами НАТО. Ведь "Пэтриот" работает в связке с радиолокационными системами. Но у нас стандарты еще советские.

Некоторые американские эксперты предполагают, что нам могут продать или передать переносные зенитные ракетные комплексы "Стингер". ЗРК и ПЗРК у нас есть и свои, они достаточно модернизированы. Но у американцев есть свое представление о том, что нам необходимо.

Неизвестно, что в Конгрессе подразумевают под противокорабельным комплексом берегового базирования. Потому что у американцев единственный противокорабельный комплекс - "Гарпун". Но он устанавливается исключительно на кораблях и самолетах. Берегового варианта не существует.

У Пентагона есть отдельная строка - "На поддержку Вооруженных сил Украины". Эти деньги не выходят за территорию США. Эта сумма тратится на тренировки и некоторые виды вооружения. В 2014-2017 годах нам ничего не продавали даже за деньги. Ибо на каждую поставку оружия нужна санкция Госдепа, а он ее не давал. Сейчас ситуация изменилась. Теперь американцы считают, что это оружие не попадет в руки русских. Так мы получили катера "Айлэнд" - это избыточное имущество, которое передается союзнику. ПТРК "Джавелин" до нас попали за счет средств, выделенных Конгрессом США. Но и это было политическим решением, потому что эти ПТРК находятся не на "нуле", а на защищенном складе под американским контролем.

Начальник Генштаба направлял письмо в США еще в прошлом году, но что было там написано - никто не знает, это сверхсекретная информация. В США очень бюрократизированная система, необходимо, чтобы запрос прошел много различных согласований. Американцы очень практичны и лишней копейки никогда никому не дадут просто так. К примеру, бесплатные катера "Айлэнд" нам передают уже в течение двух лет, а мы до сих пор их не получили (должны прибыть на Украину до конца сентября, по словам командующего ВМС Игоря Воронченко. - "Апостроф"). Финансовый год в США начинается в ноябре. Поэтому новую помощь мы получим не ранее, чем в июле следующего года.

Михаил Жирохов