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12.07.2019
ТАСС

В российском Генштабе обеспокоены намерением США создать космический эшелон ПРО

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Спутник военной связи DSCS III.
Спутник военной связи DSCS III.
Источник изображения: airforce.com

Начальник Главного оперативного управления Андрей Стерлин назвал действия Вашингтона путем к милитаризации околоземного пространства

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Намерение США развернуть космический эшелон с ударными средствами ПРО для поражения баллистических ракет вызывает озабоченность. Об этом сообщил в четверг начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин.

"Озабоченность вызывает намерение США создать космический эшелон с ударными средствами ПРО для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полета", - сказал Стерлин, выступая в Госдуме на парламентских слушаниях "Обеспечение стратегической стабильности в условиях изменения мировой архитектуры: парламентское измерение".

По его словам, создание американской стороной космического эшелона со средствами ПРО - это прямой путь к милитаризации околоземного пространства с вытекающими из этого крайне негативными последствиями для международной безопасности.

Генерал отметил, что Пентагон рассматривает космос в качестве потенциального театра военных действий и требует сохранить полную свободу маневра на данном направлении. "В связи с этим США отказываются от переговоров на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе и формирования международно-правовой базы, ограничивающей их возможности по использованию космоса в военных целях", - подчеркнул Стерлин.

В апреле первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил на VIII Московской международной конференции по безопасности, что США планируют создать космический эшелон с ударными средствами ПРО для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полета, по сути возродив концепцию "звездных войн". При этом, по словам генерала, не исключается возможность использования этих средств для нанесения превентивного удара по объектам России и Китая и любой другой страны.

Ракеты в Румынии

Соединенные Штаты могли нарастить темп подготовки объектов для размещения в Румынии крылатых ракет большой дальности, не дожидаясь завершения юридических процедур по ДРСМД, добавил Стерлин.

"Нельзя исключать, что в Пентагоне решили, не дожидаясь завершения юридических процедур по ДРСМД, ускорить подготовку объектов в Румынии для размещения крылатых ракет большой дальности", - сказал представитель Генштаба.

По его словам, США отказались от российских предложений по урегулированию ситуации вокруг договора.

Генерал также отметил, что США продолжают наращивание глобального потенциала системы ПРО. "Об этом виде вооружений нас в течение десятилетий убеждали, что американские противоракетные планы ориентированы на противодействие ограниченной ракетной угрозе со стороны Северной Кореи и Ирана и не влияют на российский потенциал сдерживания. Сегодня в Вашингтоне уже не отрицают антироссийскую направленность глобальной системы ПРО", - подчеркнул Стерлин.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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