ОДК представляет на МВМС-2019 разработки в области морского газотурбостроения

ЦАМТО, 11 июля. Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в ГК Ростех) представила в рамках IX Международного военно-морского салона (МВМС-2019) на стенде Ростеха свои достижения в области морского газотурбинного двигателестроения.

ОДК демонстрирует посетителям МВМС-2019 четыре экспоната морского направления своей деятельности: судовой газотурбоэлектрогенератор мощностью 8 МВт, два газотурбинных двигателя морского исполнения, являющихся базовыми ГТД 4-го поколения отечественной корабельной энергетики, а также макет сборочно-испытательного комплекса морских газотурбинных агрегатов (ГТА) и ГТД имени Ф.Ушакова (ПАО "ОДК-Сатурн", г.Рыбинск), ввод в строй которого стал важнейшим элементом программы создания полностью импортонезависимого российского производства корабельных газотурбинных энергоустановок.

Судовой морской двухтопливный газотурбоэлектрогенератор СГТГ-8 разработан в ПАО "ОДК-Сатурн" по контрактам с Минпромторгом России. Изделие готово к серийному производству. Документация одобрена Российским морским регистром судоходства. СГТГ-8 – единственный российский судовой газотурбоэлектрогенератор, обеспечивающий работу на двух видах топлива – топливном газе и дизельном топливе. Переключение с одного топлива на другое выполняется в автоматическом режиме без останова ГТД и снижения нагрузки. Вариантами применения СГТГ-8 являются энергообеспечение судов, морских платформ, плавучих электростанций и приморских промышленных объектов.

Газотурбинный двигатель морского исполнения М70ФРУ мощностью 12000-14 000 л.с. (8 МВт) работает на дизельном топливе и отличается высокой топливной эффективностью, к.п.д. на мощности 14000 л.с. – 36,6% – самый высокий для ГТД в своем классе мощности. Данный двигатель предназначен для эксплуатации в составе различных энергетических установок: газотурбинных, дизель-газотурбинных, с частичным электродвижением, а также как привод электрогенератора в газотурбоэлектрогенераторах, применяемых в условиях морского климата. На базе ГТД созданы две модификации М70ФРУ-2 и М70ФРУ-Р.

Газотурбинный двигатель морского исполнения мощностью 27500 л.с. (20 МВт) работает на дизельном топливе и отличается высокой топливной эффективностью, к.п.д. на режиме 27500 л.с. – 36,8 %. Двигатель имеет две модификации; на базе ГТД разработан дизель-газотурбинный агрегат (ДГТА) М55Р. Также двигатель может быть использован в составе различных энергетических установок: газотурбинных, с частичным электродвижением, как привод электрогенератора в газотурбоэлектрогенераторах.

Сборочно-испытательный комплекс имени Ф.Ушакова является уникальным для России объектом и ключевым элементом разработки, производства, поставок и ремонта морских ГТД и ГТА. В 2018 г. здесь были проведены первые межведомственные испытания ГТД М70ФРУ-2 и главного газотурбинного агрегата (ГГТА) ГГТА М35Р-1, квалификационные испытания ГТД мощностью 27500 л.с. для ДГТА М55Р. На площадях испытательного комплекса организован участок, на котором выполняется окончательная сборка двигателей морской тематики мощностью до 25 МВт. Универсальные конструктивно-технологические решения, заложенные на этапе проектирования комплекса, позволяют проводить на нем все виды испытаний морских ГТД и ГТА с имитацией реальных условий эксплуатации.

Деловая программа ОДК на МВМС-2019 включает в себя ряд встреч и переговоров.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОДК".