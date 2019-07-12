Разработчик российских авианосцев отметил учет опыта сирийской кампании при их создании
На нем основываются все имеющиеся концепции, подчеркнул глава Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Боевой опыт Сирии учтен в разработках концепций перспективных российских авианосцев Крыловского государственного научного центра (КГНЦ). Об этом ТАСС в ходе 9-го международного военно-морского салона (МВМС-2019) сообщил руководитель КГНЦ Павел Филиппов.
"Боевой опыт применения в Сирии авианесущей группы с авианосцем "Адмирал Кузнецов" всесторонне проанализирован и учтен при разработке концепций легкого, среднего и тяжелого авианосцев, предлагаемых нами сегодня российскому флоту", - сказал Филиппов.
"Основная задача авианосца состоит не в том, чтобы не "возить" с собой сам ядерный реактор, а в том, чтобы иметь на борту как можно больше топлив для палубной авиации, - отметил глава КГНЦ. - Кроме того, авианосец должен иметь максимальное количество точек взлета летательных аппаратов и иметь возможность отправлять эти летательные аппараты в полет с максимальной боевой загрузкой".
По словам Филиппова, это главная задача авианосца и эти вопросы были учтены в новых концепциях авианосцев, - разработанных в КГНЦ.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
"Основная задача авианосца состоит не в том, чтобы не "возить" с собой сам ядерный реактор, а в том, чтобы иметь на борту как можно больше топлив для палубной авиации, - отметил глава КГНЦ.Неужели ядерный реактор занимает объём больший чем резервуары для топлива неядерной ЭУ?! Что -то я сомневаюсь.
Что -то я сомневаюсь.А танкер-заправщик пригнать нельзя? Опыт америкосов не учит? Половину горючего надо на поход истратить.
как вы яхту назовёте...
и какой опыт они "проанализировали"? Тот что нельзя небоеспособные корабли посылать даже в такие учебные походы? То что корабль должен быть исправен перед походом а не как тогда? Что надо комплектовать авианосец а не собирать крыло по сусекам?
Весь тот "опыт" лежал на поверхности за десятилетия до этого похода.
... хотя... клеить модели не
Бюджет стерпит а народу приятно.Вы бы конкретно что то предложили.
Вы бы конкретно что то предложили.
Не пилить деньги на теме авианосцев.
Не пилить деньги на теме авианосцев.Так вы и Hazzard и 19334?
А танкер-заправщик пригнать нельзя? Опыт америкосов не учит? Половину горючего надо на поход истратить.Так пригнали. И он заправлял Кузю когда он болтался на полпути до Сирии не дотянув до неё на одной заправке. И как раз эта заправка (в позиции "попа к попе" без движения в виде живой мишени) и показала основной "опыт" "сирийского похода". Авианосец НЕБОЕВОЙ и представляет скорее мишень и опасность для российского флота а не для кого-то ещё.
Эк Вы сразу к "пиндосскому" опыту юркнули когда дело коснулось реального применения а не пардности )))... юркый какой )))
Так вы и Hazzard и 19334?
Ну большего уровня мЫшления от Вас и ожидать-то сложно! Но нельзя же так... откровенно... себя самого, да носом, да в это самое!
Я уже промолчу про то какая кому разница кто есть кто? От этого что, данная моделька станет лучше или хуже? Как-то изменится смысл написанного? Когда-то моделька будет реализована в нат.величину? Дело Ваше, конечно, но смысл -то в общение вкладывать надо хоть иногда...
Вы бы конкретно что то предложили.
Вот просто интересно ЧТО ТУТ МОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ? Тут НА САЙТЕ. Тут куча предлагателей разглагольствующих о том что: "... надо туда 10 фрегатов, туда 20 эсминцев, а вон туда 30 атомоходов... 10 авианосцев... 50 мега подлодок....." Вот у этих балаболов и спрашивайте сколько каких авианосцев надо. Они Вам накидают маниловщины ввек не расхлебаете.
А Hazzard правильно сказал. Нехрен бабло пилить на теме авианосцев которые МЫ НИКОГДА НЕ ПОСТРОИМ. Никогда это НА НАШЕМ ВЕКУ.
Что тут предложить? Дать по рукам юным моделистам чтобы работой занялись а не маниловщиной?
Перестать людЯм головы морочить каким-то мифическим океанско термоядерно авианосным 20-ти средовым мировым флотом?
Научиться, для начала, пользоваться тем что есть(хотя бы Кузей) а не замахиваться на большее не сумев осилить даже Кузю?
Вам эту банальщину озвучить?
А по факту элементарное засорение глаз в исполнении гос.контор на гос.содержании.
Т.н. "международный" салон, похоже, в очередной раз (за последние 5-6 лет) стал региональной выставкой. Без реального иностранного участия и с папуасскими делегациями их стран свободной Африки. Ну давайте дождёмся окончания... отчитаются они там о новых мегаконтрактах на экспорт кораблей, т.к. для внутреннего потребления этот салон в принципе не уср...ался.
Ну а чтобы "международный" салон выглядел величественно такие "ламантины"(болотно-прибрежные травоядные... молодцы пиарщики) и выставляются для пыли в глаза.
Вас такая пыль устраивает? так приезжайте к нам в Питер из своего добровольного(сытого) изгнания и ходите по выставкам.
А мне за этот цирк платить со своего кармана как-то нравится...