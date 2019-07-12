Разработчик российских авианосцев отметил учет опыта сирийской кампании при их создании

№7

Цитата, gvinpin сообщ. №2

А танкер-заправщик пригнать нельзя? Опыт америкосов не учит? Половину горючего надо на поход истратить.

Цитата, gvinpin сообщ. №6

Так вы и Hazzard и 19334?

Цитата, gvinpin сообщ. №4

Вы бы конкретно что то предложили.

Так пригнали. И он заправлял Кузю когда он болтался на полпути до Сирии не дотянув до неё на одной заправке. И как раз эта заправка (в позиции "попа к попе" без движения в виде живой мишени) и показала основной "опыт" "сирийского похода". Авианосец НЕБОЕВОЙ и представляет скорее мишень и опасность для российского флота а не для кого-то ещё.Эк Вы сразу к "пиндосскому" опыту юркнули когда дело коснулось реального применения а не пардности )))... юркый какой )))Ну большего уровня мЫшления от Вас и ожидать-то сложно! Но нельзя же так... откровенно... себя самого, да носом, да в это самое!Я уже промолчу про то какая кому разница кто есть кто? От этого что, данная моделька станет лучше или хуже? Как-то изменится смысл написанного? Когда-то моделька будет реализована в нат.величину? Дело Ваше, конечно, но смысл -то в общение вкладывать надо хоть иногда...Вот просто интересно ЧТОМОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ? Тут НА САЙТЕ. Тут куча предлагателей разглагольствующих о том что: "... надо туда 10 фрегатов, туда 20 эсминцев, а вон туда 30 атомоходов... 10 авианосцев... 50 мега подлодок....." Вот у этих балаболов и спрашивайте сколько каких авианосцев надо. Они Вам накидают маниловщины ввек не расхлебаете.А Hazzard правильно сказал. Нехрен бабло пилить на теме авианосцев которые МЫ НИКОГДА НЕ ПОСТРОИМ. Никогда это НА НАШЕМ ВЕКУ.Что тут предложить? Дать по рукам юным моделистам чтобы работой занялись а не маниловщиной?Перестать людЯм головы морочить каким-то мифическим океанско термоядерно авианосным 20-ти средовым мировым флотом?Научиться, для начала, пользоваться тем что есть(хотя бы Кузей) а не замахиваться на большее не сумев осилить даже Кузю?Вам эту банальщину озвучить?А по факту элементарное засорение глаз в исполнении гос.контор на гос.содержании.Т.н. "международный" салон, похоже, в очередной раз (за последние 5-6 лет) стал региональной выставкой. Без реального иностранного участия и с папуасскими делегациями их стран свободной Африки. Ну давайте дождёмся окончания... отчитаются они там о новых мегаконтрактах на экспорт кораблей, т.к. для внутреннего потребления этот салон в принципе не уср...ался.Ну а чтобы "международный" салон выглядел величественно такие "ламантины"(... молодцы пиарщики) и выставляются для пыли в глаза.Вас такая пыль устраивает? так приезжайте к нам в Питер из своего добровольного(сытого) изгнания и ходите по выставкам.А мне за этот цирк платить со своего кармана как-то нравится...