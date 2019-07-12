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12.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Китай сделал строгое представление США из-за Тайваня

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F-16V ВВС Тайваня
Первый прошедший модернизацию в вариант F-16V истребитель ВВС Тайваня Lockheed Martin F-16А (тайваньский бортовой номер "6626", номер ВВС США 93-0727, серийный номер TA-26) во время летных испытаний, август 2018 года.
Источник изображения: www.hccapa.com

Министерство обороны КНР сделало строгое представление США в связи с решением Вашингтона одобрить поставку Тайваню танков и комплексов "Стингер" на 2,2 млрд долларов.

В опубликованном в четверг заявлении ведомства указывается, что КНР требует от США немедленно аннулировать сделку и прекратить военные контакты с островом, передает ТАСС.

"Вооруженные силы Китая выражают в связи с этим серьезное недовольство и решительный протест. Американской стороне уже сделано строго представление", – указывается в документе.

Как отмечается в заявлении китайского министерства, подобные действия США "подрывают дальнейшее развитие отношений между вооруженными силами двух стран и сотрудничество двух государств, а также вредят миру и стабильности в Тайваньском проливе".

Ранее Китай передал ноту протеста США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню.

Напомним, американское внешнеполитическое ведомство одобрило продажу Тайваню вооружений. Тайвань хочет купить у США более 100 танков M1A2T Abrams, свыше 250 ПЗРК Stinger, более 300 пулеметов, ремонтно-эвакуационные машины и тягачи, боеприпасы и оборудование.

В июне Китай заявлял, что не отказывается от возможности применить силу в ситуации вокруг Тайваня. Пекин неоднократно требовал от США не подрывать суверенитет Китая и выражал протест США из-за поставок острову оружия.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
M1 Abrams
Stinger
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1 комментарий
№1
12.07.2019 01:25
Из серии (если, кто постарше и помнит) 1001-ое китайское предупреждение Штатам!
+3
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