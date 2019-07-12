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12.07.2019
Интерфакс-АВН

Глава "Роскосмоса" провел переговоры с руководством индийского Совбеза и космического агентства

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Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Делегация "Роскосмоса" во главе с руководителем госкорпорации Дмитрием Рогозиным посетила Нью-Дели для переговоров с индийскими партнерами.

"Завершаем краткий однодневный визит делегации "Роскосмоса" в Нью-Дели. В составе нашей делегации - генеральные директора РКК "Энергия" и НПО "Энергомаш". состоялись переговоры с руководством Совета национальной безопасности Индии и Индийской организации космических исследований", - написал Рогозин в четверг в твиттере.

Ранее сообщалось, что оператор внешнеэкономической деятельности "Роскосмоса" - компания "Главкосмос" - подписала соглашение с Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований.

"Главкосмос" окажет услуги по консультационной поддержке отбора кандидатов в индийские астронавты, их медицинскому обследованию для допуска к специальным тренировкам по программе подготовки к космическому полету, а также подготовке отобранных по результатам медицинского обследования индийских астронавтов к космическому полету", - сообщили в компании 1 июля.

По ее данным, работы будут осуществляться при поддержке Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина и Федерального государственного бюджетного учреждения науки - Государственного научного центра РФ - Института медико-биологических проблем Российской академии наук.

В июне гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов сообщал "Интерфаксу", что обсуждается участие российских специалистов в развитии индийской программы пилотируемой космонавтики в части разработки систем пилотируемого корабля и подготовки индийских космонавтов.

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