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12.07.2019
Интерфакс-АВН

ФРГ увеличила экспорт вооружений на 5 млрд евро в I полугодии 2019г - газета

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Церемония спуска на воду на германском судостроительном предприятии thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) в Киле третьей строящейся для Египта дизель-электрической подводной лодки S 43 проекта 209/1400Mod, 03.05.2019
Церемония спуска на воду на германском судостроительном предприятии thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) в Киле третьей строящейся для Египта дизель-электрической подводной лодки S 43 проекта 209/1400Mod, 03.05.2019.
Источник изображения: thyssenkrupp Marine Systems

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство ФРГ за первую половину текущего года одобрило экспорт вооружений на 5 млрд евро, что превышает показатель всего 2018 года.

"Федеральное правительство (Германии - ИФ) в первой половине 2019 года одобрило экспорт вооружений на 5,3 млрд евро - большую сумму, чем за весь предыдущий год", - пишет газета "Зюддойче цайтунг", ссылаясь на ответ министерства экономики на запрос депутата бундестага от партии "Зеленых" Омида Нурипура.

В десятку главных импортеров входят Египет и ОАЭ, которые участвуют в вооруженном конфликте в Йемене, а также Южная Корея. Главным импортером немецкого вооружения стала Венгрия. Сумма закупок оружия правительством Орбана составила 1,7 млрд евро. Египет закупил оружия на 800 млн евро, Южная Корея - 277 млн евро. ОАЭ занимают шестое место в первой "десятке", потратив 200 млн евро на закупку оружия, говорится в публикации.

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Страны
Венгрия
Германия
Египет
Йемен
ОАЭ
Россия
Южная Корея
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