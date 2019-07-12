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12.07.2019
Интерфакс-АВН

США обладают большим числом ядерных носителей, чем разрешено ДСНВ - Генштаб РФ

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LGM-30 Minuteman
LGM-30 Minuteman.
Источник изображения: ICBM U.S. Air Force / Michael Peterson / Reuters

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - У США больше носителей ядерного оружия, чем предусмотрено Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявили в российском Генштабе.

"Фактически Соединенные Штаты обладают большим числом носителей ядерного оружия, чем предписано соглашением. Превышение по носителям сопоставимо с совокупным ядерным потенциалом Великобритании и Франции", - сказал в Госдуме в четверг начальник управления Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-майор Андрей Стерлин.

По его словам, ДСНВ предполагал сокращение к 5 февраля 2018 года Россией и США суммарного количества имеющихся стратегических наступательных вооружений до установленных уровней.

"Россия свои обязательства выполнила полностью", - подчеркнул генерал.

"Со стороны США задекларировано переоборудование части тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок стратегических ракет, что не было подтверждено российскими инспекторами", - сказал Стерлин.

"Минобороны России предлагало различные варианты решения проблемы переоборудованных носителей. Однако США российские предложения не принимают, не предлагая каких-либо альтернатив. Используется принцип, отработанный на договоре о ракетах средней и меньшей дальности: мы не нарушаем, а вы должны нам верить", - отметил представитель Генштаба.

"Такое отношение к выполнению принятых обязательств подрывает жизнеспособность договора, вызывает опасения в отношении дальнейших перспектив контроля над стратегическими вооружениями", - заявил Стерлин.

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.

6 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может не продлевать ДНСВ, у нее есть оружие, которое гарантированно обеспечит ее безопасность.

"Если никому не хочется продлевать договор СНВ-3, ну, не будем тогда", - сказал президент.

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