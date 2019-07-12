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12.07.2019
Военно-промышленный курьер

Подданный Финляндии 4 года учился в престижном военном вузе России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Курсант-четверокурсник знаменитого российского военного вуза был отчислен после того, как "внезапно и совершенно случайно" отцы-командиры наконец обратили внимание на многочисленные анкеты, где черным по белому было указано, что у него гражданство Финляндии.

Курсант имел все необходимые формы допуска, проходил все предметы, в том числе совершенно секретные. Об этом сообщил телеграмм-канал "Взгляд человека в лампасах", авторы которого совершенно справедливо задались вопросом о качестве работы контрразведки России, без которой невозможно представить себе полноценное и безопасное функционирование Вооруженных сил страны.

"Забавный казус случился на днях с неким курсантом-четверокурсником некоего знаменитого российского военного вуза. Его отчислили. Не потому, что курсант плохо сдавал экзамены. Не из-за каких-либо нарушений воинской дисциплины или взысканий. А потому что курсант, как внезапно и совершенно случайно выяснилось, помимо российского паспорта имеет еще один — гражданина Финляндии. А значит, имеет возможность свободно выезжать на территорию Евросоюза. И (гипотетически) встречаться там с кем угодно - например, со своими кураторами из ЦРУ", - рассказал канал.

Отмечается, что курсант никоим образом не скрывал "это порочащее его обстоятельство", а наоборот, "по-европейски законопослушный парень добросовестно упоминал о своем финском гражданстве во всех анкетах".

Особе внимание авторы канала обращают на то, что российское законодательство прямо запрещает двойное (второе) гражданство для сотрудников любых силовых ведомств, в том числе, курсантов военных вузов, будущих офицеров российских Вооруженных сил.

"Курсанта, разумеется, отчислили, не дав ему даже возможности отказаться от своего финского паспорта (и тем самым на законных основаниях продолжить учебу). Но как теперь объяснить вышестоящим структурам, каким образом иностранец четыре года досконально изучал то, о чем не имел права даже догадываться? Кто принял решение о его зачислении, кто дал ему допуски?" - задается вопросом "Взгляд человека в лампасах".

"И главное - ну ладно курсант, он просто наивный юноша, и ЦРУ вряд ли знает о его существовании. Но почему серьезные дяди, офицеры контрразведки училища, даже не читают анкет?", - цитирует Eadaily авторов сообщения.

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Страны
Россия
Финляндия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Евросоюз
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3 комментария
№1
12.07.2019 01:08
Интересно, а членам правительства, депутатам, руководителям ОПК можно иметь двойное гражданство? Если НЕТ, то надо бы всех прошерстить!
+1
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№2
12.07.2019 09:44
Цитата, q
Интересно, а членам правительства, депутатам, руководителям ОПК можно иметь двойное гражданство? Если НЕТ, то надо бы всех прошерстить!
Что значит если ? Однозначно нет! И бизнес им иметь нельзя, только всем пох...
0
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№3
12.07.2019 10:44
Прошли те времена когда говорилось:" у чекиста должно быть холодная голова, горячее сердце, чисты руки", жаль, в приоритете полковники миллиардеры, подбрасыватели наркотиков и их покровители, определённые воровайки грабившие бизнесменов Да, зелёные бумажки развращают. Это всё говорит и показывает только одно, о состоянии дисциплины в органах власти, начиная с самого верха. Да простят меня все офицеры сотрудники спецслужб, правоохранительных органов, Министерства обороны которые честно и с риском для жизни несут свою почётную и опасную службу, всем ВАМ ЧЕСТЬ ИМЕЮ!
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