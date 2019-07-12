Подлодку с воздухонезависимой энергоустановкой представили в Петербурге

Характеристики этого аппарата, заявленные его разработчиками из Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит", впечатляют: 1200 миль непрерывная подводная дальность плавания с учетом ВНЭУ. Предельная глубина погружения - 300 метров, автономность - до 30 суток, экипаж - 18-20 человек, плюс группа из 16 боевых пловцов.

ВНЭУ - это воздухонезависимая энергетическая установка, в основе которой инновационный газотурбинный двигатель замкнутого цикла. То есть такой, что может работать без прямой подпитки воздухом из атмосферы, как того требуют дизельные агрегаты, давно используемые в подводном кораблестроении. Атомный реактор - это тоже воздухонезависимая энергоустановка, пришедшая на флот более полувека назад. Но она пока что остается довольно громоздкой, дорогой и сложной в эксплуатации. И годится не для всякого подводного аппарата, в том числе по критерию "стоимость-эффективность".

А в случае с подводной лодкой прибрежного действия П-705Б, разработанной с СПМБМ "Малахит" в продолжение их же серии малых подводных лодок типа "Пиранья", этот критерий определяющий. Потому конструкторы и задались целью оснастить ее единой энергоустановкой подводного и надводного хода, что значительно, в 5-6 раз, повышает дальность непрерывного подводного плавания в сравнении с проектами "Пиранья-Т", П-550 и "Пиранья-Т.1"

Первые сообщения о том, что в конструкторском бюро "Малахит" проведены испытания воздухонезависимой энергетической установки для перспективной неатомной подлодки, появились в отчете этого бюро за 2018 год. На форуме "Армия-2019" были приоткрыты некоторые характеристики самой П-750Б и создающейся для нее ВНЭУ. А на Международном военно-морском салоне, проходящем в эти дни в Петербурге, уже открыто представили макет корабля с такой инновационной энергоустановкой.

Выставленный среди уже известных проектов Объединенной судостроительной корпорации, он сразу же привлек внимание - в особенности, иностранных участников салона. Внешние параметры предлагаемого к постройке корабля довольно скромные: длина - 65,5 м, ширина - 7, осадка - 5,2, корпус из стали. Но при этом общая дальность плавания - 4300 миль. Вооружение - торпеды, ракеты и мины штатного для ВМС калибра 533 мм.

По словам официальных представителей СПМБМ "Малахит", такие подводные лодки предназначены для нанесения ударов по береговым стационарным объектам противника. И не менее эффективно могут использоваться для уничтожения надводных кораблей и подводных лодок, для скрытой транспортировки, высадки и обратного приема на свой борт разведывательно-диверсионных групп. Они же - надежная охрана и защита прибрежных и морских границ путем скрытого патрулирования, постановки минных заграждений. Могут широко использоваться для ведения разведки, в том числе радиотехнической, в назначенных районах и наведения своих сил на силы противника.

Представители Минобороны России не скрывают, что давно хотели бы иметь в составе ВМФ новые типы неатомных подлодок, которые бы сочетали в себе преимущества атомных субмарин с меньшими габаритами и меньшей акустической заметностью. Сообщалось, что над проектом такой ПЛ с воздухонезависимой энергоустановкой не первый год работают в Центральном конструкторском бюро "Рубин".

По сведениям из открытых источников, российский подход к созданию ВНЭУ принципиально отличается от зарубежных аналогов методом получения водорода. Его выработка в требуемом количестве обеспечивается прямо на борту ПЛ с помощью реформинга дизельного топлива. Благодаря этому запасы водорода высокой чистоты не придется возить на борту подлодки.

В руководстве ВМФ России заявляли, что ожидают получить готовую ВНЭУ от "Рубина" в 2021-2022 годах. Теперь, комментируя премьеру "Малахита" на МВМС-2019, недавно назначенный главкомом ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что решение о выборе проекта воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок может быть принято после сравнительных испытаний того, что предлагают "Рубин" и "Малахит".

"Заявленные параметры хороши у каждого предприятия, у каждого конструкторского бюро, - дал понять адмирал Евменов. - Поэтому будем выбирать лучшее. И чем больше будет предложений, тем лучше".

Глава ОСК Алексей Рахманов позицию главкома ВМФ поддержал, сказав, что здоровую конкуренцию между КБ никто не отменял: "Пусть показывают, на что способны наши инженеры. Следующим этапом будет проведение сравнительных испытаний".

Александр Емельяненков (Санкт-Петербург)