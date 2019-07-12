ЗРК семейства "Тор": демонстрация надежности и совершенства

ЦАМТО, 11 июля. Основной специализацией Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей") является производство зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2".

Завод также изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса "земля-воздух", осуществляет модернизацию ЗРК "Оса-АКМ" и "Тор-М1", оказывает сервисные услуги эксплуатирующим организациям.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона", наибольший интерес, естественно, представляют новейшие зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ", принятые на вооружение в 2016 и 2018 годах соответственно. Среди перспективных достижений ЗРК семейства "Тор" – возможность стрельбы на ходу. По сравнению с предшественниками "Тор-М2" обладает вдвое увеличенным боекомплектом (до 16 ЗУР), расширенной зоной поражения и повышенной точностью стрельбы. ЗРК "Тор-М2ДТ" отличается от базовой модели возможностью использования в условиях бездорожья и экстремально низких температур. В первую очередь он предназначен для несения боевой службы в Заполярье, в составе Арктической группировки Российских войск, и несколько батарей этого комплекса уже направлены в подразделения Северного флота ВМС РФ.

Следует уточнить, что с 2013 г. ИЭМЗ "Купол" является головным предприятием не только по производству, но и по разработке ЗРК малой дальности. Завод сам осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на совершенствование и модернизацию выпускаемых им комплексов.

Помимо средств ПВО малой дальности, предприятие разработало универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант", предназначенный для тренировки расчетов любых ЗРК, ЗРС и ЗАК с созданием сложной мишенной обстановки. Четыре типа (в ближайшее время их должно стать шесть) воздушных мишеней имитируют современные и перспективные средства воздушного нападения – от крылатых ракет до беспилотников. Отличительная особенность комплекса – возможность создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных расчетов траектории полета мишеней. Совершенные алгоритмы работы УМТК позволяют существенно осложнить работу по их перехвату и тем самым повысить уровень подготовки зенитчиков.

УМТК "Адъютант" является инициативной разработкой "Купола", созданной на предприятии в тесном сотрудничестве со специалистами Министерства обороны РФ.

В настоящий момент ЗРК семейства "Тор" стоят на вооружении многих зарубежных армий. Еще больше стран эксплуатируют ЗРК "Оса-АКМ" (на ИЭМЗ "Купол" разработана эффективная программа модернизации комплексов "Оса", позволяющая серьезно повысить их боевые возможности и увеличить срок эксплуатации). С целью максимального учета интересов потенциальных заказчиков Ижевский электромеханический завод существенно расширил линейку своих ЗРК. Комплексы семейства "Тор" могут поставляться покупателям в различном исполнении по шасси. Для стран, имеющих развитую сеть дорог с твердым покрытием, разработан колесный вариант – ЗРК "Тор-М2К". По сравнению с базовой гусеничной моделью, он развивает большую скорость (до 80 км/час) и меньше воздействует на дорожное полотно. ЗРК "Тор-М2ДТ", напротив, может эксплуатироваться в условиях полного бездорожья не только на Крайнем Севере, но и в южных пустынях и тропиках – ни песчаные барханы, ни болотистая местность не станут для него преградой.

Другая модификация – ЗРК "Тор-М2КМ" – является автономным боевым модулем и может использоваться стационарно, либо устанавливаться на железнодорожной платформе, автомобильном прицепе или любом шасси подходящей грузоподъемности. Этот вариант будет интересен для стран, имеющих свою автомобильную промышленность – заказчик имеет возможность приобрести непосредственно средство ПВО и установить его на колесную базу собственного производства. Кроме того, автономный боевой модуль может транспортироваться вертолетом для установки в труднодоступных местах, например – в горной местности.

Справочно:

ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ" – новейшие представители знаменитого семейства "Тор". Комплексы предназначены для противовоздушного прикрытия войск и особо важных объектов. Также могут использоваться в составе эшелонированных группировок ПВО, перекрывая "мертвые зоны" систем большой дальности.

ЗРК семейства "Тор" способны обнаруживать средства воздушного нападения на дальности до 32 км, одновременно обрабатывать до 144 целевых отметок, определять 10 наиболее опасных целей и брать их на сопровождение. Одновременно может быть обстреляно до 4 средств воздушного нападения с трехсекундным интервалом пуска зенитных управляемых ракет. Зона поражения по дальности от 1 до 16 км, по высоте – от 0,01 до 12 км, по курсовому параметру – (+-9,5 км.). ЗРК способен перехватывать малоразмерные цели (эффективная поверхность рассеяния от 0,1 м2), летящие со скоростью до 700 м/сек. Каждая боевая машина несет 16 ЗУР 9М338. Эффективное поражение целей обеспечивается в любых метеоусловиях, днем и ночью, в условиях интенсивного огневого и радио-оптико-электронного противодействия. Радиокомандная система наведения обеспечивает высокую точность боевой работы – на современных ЗРК семейства "Тор" прежняя практика обстрела одной цели двумя ЗУР признана избыточной, теперь "Торы" работают по принципу "одна цель – одна ракета".

ЗРК "Тор-М2ДТ" отличается от основной модели в первую очередь несущей базой – огневые и разведывательные средства размещены на шасси двухзвенного гусеничного вездехода ДТ-30ПМ "Витязь" производства Ишимбайского завода транспортного машиностроения. Удельное давление на грунт – 0,3 кг/см2 (меньше, чем у человека), угол подъема/спуска – 35 град., крена – 20 град.. Он способен двигаться в условиях полного бездорожья. Возможности ДТ-30ПМ были ярко продемонстрированы в ходе беспрецедентного пробега по маршруту Тикси-Котельный, пролегавшем через ледовые торосы Северного Ледовитого океана. Наряду с несущей базой, к службе в Арктике адаптированы и другие элементы "Тор-М2ДТ". Также созданы условия для эффективной боевой работы экипажа при температуре воздуха за бортом минус 50-60 град.C.

Статья опубликована в журнале "Национальная оборона" (№6, 2019 г.).