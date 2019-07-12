Литиевая "бомба" для спецподлодки

Атомная многоцелевая подлодка "Гринвилл" (SSN 772) с установленной на ней мини-субмариной ASDS в районе Гавайских островов. 1 июля 2003 года. Фото с сайта www.navy.mil.

Как американские "морские котики" лишились своей новейшей субмарины

Трагедия, постигшая отечественную гидронавтику 1 июля с.г., до сих пор будоражит умы экспертов, журналистов и простых обывателей. Впрочем, о том, что произошло в тот роковой день на российской субмарине, какое бы название она не носила, и к какому бы проекту не принадлежала (официальном нам это никто так и не объявил), общественность, видимо, узнает не скоро, а то и вовсе не узнает. Причин тому несколько.

Во-первых, потому что плотная пелена секретности окружает как саму военную гидронавтику, так и те образцы вооружения, военной и специальной техники, которые для нее создаются. И уж, тем более, тайной покрыта эксплуатация этих вооружений и техники. Причем это в равной степени касается и зарубежной военной гидронавтики.

Ведь, по большому счету, гидронавты – это глубоководный спецназ флота, способный решать боевые задачи чрезвычайно высокой степени сложности, важности и секретности. И рассказывать об этом, как говорится, широкому кругу лиц – не целесообразно. Военную и государственную тайну еще никто не отменял.

Ну, а, во-вторых, давать подробную информацию о том, что стало причиной трагедии на сверхсекретной подлодке, в открытые СМИ не стоит еще и по другой причине.

Все мы знаем, что любая разведка значительный объем информации черпает именно из открытых источников, после чего ее аналитики на основе тщательно отобранных сведений достаточно эффективно воссоздают картину обстановки в той или иной интересующей их сфере, а военные при необходимости вносят коррективы в реализацию каких-либо своих программ. Поэтому, что называется, баловать военно-морских экспертов из стран – вероятных противников России совершенно не зачем: пусть они учатся на своих ошибках, а не на наших.

В результате пока нам известно только то, что, как указал 4 июля с.г. на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, "основная причина происшествия – это пожар в аккумуляторном отсеке", который затем "получил некое распространение".

Однако, как показывает практика, при любой, даже сверхвысокой степени секретности утечки информации в прессу все же бывают. Причем зачастую они способны привести к серьезным последствиям, в том числе и международного масштаба. Взять, к примеру, ситуацию с обнародованием в СМИ весьма нелицеприятных оценок деятельности президента США Дональда Трампа, данных ему в секретных отчетах послом Великобритании в США Кимом Дэрроком. Последний в результате скандала даже решил уйти со своего поста.

Вот и в нашем случае уже считанные дни спустя после трагедии в российских СМИ стали появляться различные подробности случившегося. Считать их стопроцентно соответствующими действительности, конечно, можно с очень большими оговорками, а то и вовсе не следует, но все же…

В этой связи интерес представляют два материала, опубликованные 9 июля с.г. РБК ("Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников") и "Фонтанкой" ("Огонь, батарея. На подлодке в Арктике загорелся экспериментальный аккумулятор"). В первой статье за подписью Елизаветы Антоновой, судя по всему, впервые утверждается, что на субмарине загорелась литиевая аккумуляторная батарея, а во втором материале, подготовленном Юлией Никитиной, указывается: "То, что у берегов Североморска взорвалась именно литиевая батарея, "Фонтанке" подтвердили пять структурно между собой не связанных источников. К объемному пожару, по нашим данным, привел тепловой разгон аккумулятора, за которым последовала серия взрывов".

В данном материале мы не будем оценивать, верны ли данные предположения или нет. Просто потому, что, как указывалось выше, тема эта настолько закрытая, что с большой долей вероятности пока можно сказать лишь одно: мы мало что знаем о предмете разговора и даже не можем подтвердить, как говорится, на все сто процентов, что трагедия действительно произошла на той атомной глубоководной станции, которую принято называть "Лошариком".

Мы же обратим взор на литий-ионные, или как их еще называют, литиевые аккумуляторные батареи. Об их особенностях, достоинствах и недостатках уже подробно писала и "Фонтанка", и другие издания. Однако, судя по всему, никто пока не вспомнил, что первыми "удар лития" еще более десятилетия назад испытали на себе американские моряки. Ведь именно из-за взрыва такой аккумуляторной батареи была уничтожена новейшая разработка заокеанского военно-промышленного комплекса – сверхмалая подлодка, которая должна была радикально повысить боевой потенциал военно-морской компоненты Командования сил спецопераций (ССО) ВС США.

Речь идет о мини-субмарине, получившей название ASDS. Это аббревиатура от Advanced SEAL Delivery System, что можно перевести с английского как "Модернизированная система доставки военнослужащих военно-морского спецназа", то есть тех самых знаменитых "морских котиков". Предполагалось, что ASDS заменят в отрядах последних стоявшие тогда на вооружении аппараты типа SVD (SEAL Delivery Vehicle). Причем не просто заменят, но и позволят существенно нарастить боевой потенциал спецназа ВМС США, значительно расширив спектр решаемых им задач.

Обеспечить это должны были конструктивные особенности нового "морского конька", который, в отличие от своего предшественника, относился к так называемому сухому типу. Дело в том, что аппараты SDV, относящиеся к "мокрому" типу, в рабочем положении заполняются забортной водой (отсюда и "мокрый" тип), а потому "морские котики" вынуждены длительное время, словно рыбы в аквариуме, находиться в заполненной водой "емкости", ожидая доставки к месту назначения или, напротив, возвращения на подлодку-носитель. В новом же аппарате, который имел двухкорпусную конструкцию (легкий и прочный корпуса), внутренние отсеки забортной водой не заполнялись и спецназовцы "путешествовали" в весьма комфортных условиях.

Плюс ко всему SDV в варианте Mark 8 брал на борт максимум 8 человек (2 водителя и до 6 боевых пловцов с личным оружием, либо 2-3 боевых пловца с набором различного вооружения, включая магнитные мины и подрывные заряды), а ASDS мог взять до 16 людей-"лягушек", не считая 2 водителей. Существенно различалась и максимальная дальность, на которую аппараты могли доставить сидящих в них "морских котиков": соответственно 18 и 125 морских миль (33,3 км и 231,5 км).

Причем на ASDS, как и на более крупных, настоящих подлодках, стояла гидроакустическая станция. Понятное дело, что малогабаритная и небольшой дальности действия, но все же. Были у новой мини-ПЛ и другие достоинства.

Первый контракт стоимостью 70 млн долларов на проектирование ASDS и постройку первого прототипа подразделение Oceanic Division компании Westinghouse Electric Corporation получило от флота в 1994 году. Опционом предусматривалась постройка еще 1-2 мини-ПЛ. Через два года указанное подразделение перешло к компании Northrop Grumman, которая и стала с тех пор отвечать за программу. Планировалось, что первый аппарат (а всего намечалось закупить шесть мини-подлодок) передадут заказчику в июле 1997 года, но в итоге в боевой состав он вошел только в 2003 году.

Примечательно, что первоначально на новой мини-субмарине поставили обкатанные в эксплуатации серебряно-цинковые аккумуляторные батареи, но позже в рамках модернизации на ASDS поставили более энергоемкие литий-ионные батареи. Производитель, Yardney Technical Products, поставил их в 2005 году по контракту на 9,3 млн долларов (всего же на работы по замене батарей с 2000 года потратили 26 млн долларов).

Фактически программа создания мини-подлодки ASDS стала в свое время одним из наиболее амбициозных проектов, осуществлявшихся в интересах Командования ССО ВС США. "Система Advanced SEAL Delivery System (ASDS), представляющая собой гибридный боевой подводный аппарат, является одной из крупнейших инвестиций Командования сил специальных операций США", – указывалось в специальном докладе, направленном в мае 2007 года в подкомитет по новым угрозам и возможностям Комитета по делам Вооруженных сил Сената США.

Однако данная программа стала и одним из наиболее громких фиаско, постигших за последние десятилетия американские спецназ и флот (последний отвечал за общее руководство программой и непосредственную эксплуатацию ASDS, хотя деньги на проект давало именно Командование ССО). И, пожалуй, главной причиной этого сокрушительного провала стала именно литиевая "батарейка", из-за которой мини-субмарина выгорела дотла и была списана, а программа через год – окончательно закрыта.

Неприятность эта случилась с первой и единственной построенной американцами ASDS в ноябре 2008 года. В тот день – 9 ноября – мини-подлодка, находившаяся в совместной эксплуатации ВМС и Командования ССО, стояла под зарядкой аккумуляторной батареи на специальной станции на территории военно-морской базы Перл-Харбор. Неожиданно раздался взрыв, после чего возник сильный пожар, который, как писали американские СМИ, удалось потушить через шесть часов.

Впрочем, как представляется, принимая во внимание небольшие размеры этой карликовой субмарины (длина – 20 метров, водоизмещение – чуть более 60 тонн), она просто выгорела дотла. Дело в том, что в ходе борьбы с пожаром мини-подлодку загерметизировали, охлаждая затем в течение нескольких часов водой снаружи наиболее нагревающиеся ее части. Успела попасть вода с пеногасящим составом и внутрь аппарата.

Более двух недель горемычная мини-подлодка стояла, будучи герметично закрытой, и лишь затем американцы рискнули открыть люк субмарины и заглянуть внутрь. Что они там при этом увидели, и какие слова произнесли, догадаться не трудно.

К счастью, на борту ASDS или близко около нее в момент взрыва никого не было, а потому обошлось без человеческих жертв. Пострадала только репутация американского флота и командования спецназа. Первый должен был отправить ASDS в поход на борту атомохода "Мичиган", незадолго до того переоборудованного из стратегического ракетоносца в носитель "Томагавков" и боевых пловцов, а специалисты второго готовились подать бюджетный запрос на 2010 финансовый год, в котором прописали дополнительные средства на эту программу, включая закупку трех мини-ПЛ.

Литиевые аккумуляторы поставили крест на всех этих планах. "Чудо-подлодку" не спасло даже то, что роковые аккумуляторные батареи находились вне ее прочного корпуса, да еще и в титановых контейнерах!

Восстановление уникальной сверхмалой подлодки эксперты оценили в 237 млрд долларов, что существенно превышало бюджет Командования ССО на эту программу на текущий финансовый год (180 млн долларов). Срок же восстановительных работ определили аж в три года!

Поскольку к тому времени амбициозный проект уже обошелся налогоплательщикам почти в 900 млн долларов и многократно превысил все мыслимые временные сроки реализации, в Пентагоне решили не испытывать судьбу дальше и закрыли программу. Могло быть и хуже: специалисты сначала оценивали реализацию всего запроса военных – шесть мини-подлодок и многие годы их эксплуатации – в сумму более 2 млрд долларов, а бюджет нового варианта программы, который продвигало Командование ССО и который включал закупку трех ASDS, оценивался в 1,2 млрд долларов.

Впрочем, американские адмиралы не отказались от использования литиевых аккумуляторных батарей, коими, к примеру, в настоящее время оснащены все аппараты семейства SDV.

"Литий-ионные аккумуляторные батареи могут быть довольно опасны, но все же они многократно безопасно использовались до этого момента, пройдя через множество рабочих циклов", – приводил слова неназванного представителя Минобороны США в своей статье, опубликованной в декабре 2008 года, журналист газеты Navy Times Кристофер Кавас.

"Это почти наверняка был процедурный вопрос, – вторил ему другой эксперт. – Как и в большинстве случаев, ситуация будет безопасной, если вы будете следовать процедурам. Но если вы не будете следовать процедурам, могут произойти вещи, которых вы не ожидаете".

С этим, как говорится, не поспоришь…

Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"