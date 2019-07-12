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12.07.2019
Российская газета

Попадание ракеты в топливный бак Т-55 сняли на видео

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Во время боев в сельской местности северной Латакии террористы атаковали Т-55 правительственных войск. Боевая машина занимала удобную позицию на вершине одного из холмов. Чтобы обезопасить себя, экипаж окопал ее по самую башню.

По "пятьдесят пятому" была запущена противотанковая управляемая ракета, по всей видимости, комплекса "Корнет".

Приближающийся ПТУР заметил один из находившихся рядом военнослужащих, он отбежал в сторону. Буквально через несколько секунд раздался мощный взрыв. В небо на высоту, в несколько раз превышающую вертикальные размеры танка, взметнулся столб яркого пламени.

Кажется, что боевая машина уничтожена, и оператор, наводивший ракету, может записать эту цель на свой счет. Однако все говорит о том, что боевик промахнулся - управляемый им снаряд попал не в башню, а в расположенные за ней подвешенные к корме корпуса дополнительные топливные баки с соляркой. И если ущерб и был причинен, то незначительный. Все, чего добились террористы - только эффектных кадров для пропаганды.

Аналогичный случай произошел в начале июня текущего года на севере Хамы. Правда, тогда Т-55МВ обстреляли с тыла. Ракета "Корнета" тоже попала в топливные емкости, не причинив особого вреда.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
Корнет
Т-55
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