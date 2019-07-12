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12.07.2019
ЦАМТО

"Арсенал": передовые технологии на службе России

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Автоматическая универсальная артиллерийская установка АК-176МА
Автоматическая универсальная артиллерийская установка АК-176МА.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

ЦАМТО, 11 июля. Санкт-петербургский завод "Арсенал" – старейшее оборонно-промышленное предприятие не только северной столицы, но и всей России. Сегодня основным направлением деятельности "Арсенала" является производство космических аппаратов, морских артиллерийских и пусковых установок.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона", "Арсенал" – лидер в области изготовления современного артиллерийского оружия для Военно-морского флота России и других стран. Для космической отрасли "Арсенал" изготавливает аппараты, обеспечивающие решение задач дистанционного зондирования Земли, проведения исследований в области физики распространения электромагнитных волн и радиофизических исследований поверхности Земли из космоса. Предприятие также изготавливает электрогидравлические цифровые рулевые приводы для жидкостных ракетных двигателей РД-180.

Создание артиллерийского вооружения – неизменное направление деятельности "Арсенала". В середине ХХ века предприятием было освоено проектирование и изготовление корабельной автоматической артиллерии малого и среднего калибров, а также пусковых установок для корабельных зенитных ракетных комплексов.

В настоящее время продолжением работ по артиллерийской тематике является 130-мм артустановка А-192М, предназначенная для поражения береговых, морских, воздушных, в том числе и низколетящих, целей. Государственные испытания АУ, установленной на головном корабле проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", завершены в 2017 году. Современная разработка МЗ "Арсенал" – АУ АК-176МА исполнение 01, которая является модификацией 76,2-мм корабельной АУ АК-176МА, – по своим характеристикам сравнима с зарубежными аналогами, а по некоторым параметрам превосходит их благодаря усовершенствованным характеристикам стрельбы и массогабаритным характеристикам (например, выполнению внешнего облика АУ по технолгии Stealth). АУ АК-176МА исполнение 01 вооружены патрульные корабли проекта 22160 и малые ракетные корабли проекта 22800, ракетные катера проекта 12418, ледокольные корабли проекта 23550. В рамках проводимой модернизации боевого оснащения кораблей-носителей данная система заменит АУ АК-725, АК-726, АК-176, АК-176М. В настоящее время МЗ "Арсенал" осуществляет серийные поставки АУ АК-176МА исполнение 01.

"Арсенал" сегодня – это современное предприятие, которое имеет богатый опыт разработки и производства сложнейших изделий. При этом ведутся регулярные работы по совершенствованию внутренних рабочих процессов и внедряются новые технологии. Все это позволяет "Арсеналу" быть надежным исполнителем для самых требовательных заказчиков.

Статья опубликована в журнале "Национальная оборона" (№6, 2019 г.).

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Страны
Россия
Продукция
А-192
АК-176
РД-180
Проекты
1241 Молния
22160
22350
22800 МРК
23550
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