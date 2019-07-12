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12.07.2019
Российская газета

В России придумали новый способ поиска подлодок

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Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

Специалисты Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) разрабатывают принципиально новый способ поиска подводных лодок по следу их винтов.

- Сейчас мы работаем по полям следности (возмущение воды от работающих гребных винтов корабля. - ред.) С моей точки зрения, они наиболее перспективны для обнаружения подводных лодок, поскольку имеют большую продолжительность жизни по сравнению с другими полями, - рассказал ТАСС на Международном военно-морском салоне научный руководитель КГНЦ Валерий Половинкин.

Производимые подлодкой акустические и электромагнитные сигналы перемещаются вместе с ней, а кильватерная струя сохраняется еще какое-то время. По ней можно узнать о пребывании субмарины в данной точке, выяснить направление, в котором она движется.

Параллельно с инструментами для поиска вражеских подлодок, в КГНЦ работают над скрытностью своих субмарин.

- Малозаметность подлодок - проблема проблем, постоянная наша забота. Единственное, со временем меняются приоритеты: на одном этапе это поля верхней полусферы, на другом - акустические поля. Сейчас мы обращаем внимание на поля следности, - продолжил Половинкин.

Крыловский центр разработал очень серьезную программу снижения акустической заметности российских субмарин четвертого и пятого поколений. В ее детали научный руководитель КГНЦ по понятным .причинам не вдавался, сообщив лишь, что программа утверждена, средства на нее выделены, а внимание ученых сосредоточено на нескольких моментах. Во-первых, это снижение вибраций исполнительных механизмов: винторулевой группы, пропульсивных движителей. Во-вторых, ужесточение требований к виброакустическим характеристикам подлодки в целом. Третье направление - новые покрытия и материалы для снижения заметности подводных лодок.

КГНЦ - научно исследовательский институт, занимающийся фундаментальными разработками для военного и гражданского кораблестроения. Основные направления деятельности центра - исследования в области гидродинамики, прочности, энергетики и электроэнергетических систем, физических полей, гидроакустики, проектирование электротехнического оборудования, гребных винтов, движительных комплексов.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Компании
ЦНИИ им. Крылова
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