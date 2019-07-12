Катар намерен приобрести в США ЗРК NASAMS и "Пэтриот"

ЦАМТО, 11 июля. Как говорится в официальном сообщении Белого Дома по итогам встречи президента США Дональда Трампа с эмиром Катара шейхом Тамим бен Хамадом Аль Тани, США и Катар высказали намерение развивать стратегическое сотрудничество между двумя странами.

Стороны констатировали значительный прогресс, достигнутый странами в коммерческой сфере и в области обороны, подтвердив важность продолжения двустороннего сотрудничества. При этом страны заявили о намерении заключить новые договоренности с целью расширения экономического, политического и оборонного сотрудничества.

В частности, были обсуждены следующие взаимовыгодные сделки:

- приобретение Qatar Airways пяти самолетов Boeing-777 Freighter;

- обязательство Qatar Airways по закупке самолетов компании Gulfstream;

- заключение соглашения Chevron-Phillips Chemical Company LLC и Qatar Petroleum о разработке, строительстве и эксплуатации нефтехимического комплекса в Катаре;

- выбор компанией Qatar Airways реактивных двигателей компании GE для оснащения самолетов Boeing-787 и Boeing-777;

- обязательство Министерства обороны Катара приобрести ЗРК NASAMS и "Пэтриот" у компании Raytheon.

Компания Raytheon 10 июля подтвердила информацию о заключении двух контрактов на прямую коммерческую продажу Катару дополнительных систем ПВО/ПРО. Контракты на сумму около 2,2 млрд. долл. включают поставку ЗРК NASAMS, окончательную сертификацию ракеты AMRAAM увеличенной дальности, неназванного количества дополнительных огневых единиц ЗРК "Пэтриот". Продажа является частью более крупного соглашения, общая стоимость которого может составить до 3 млрд. долл.

Катар стал первой страной, которая приобрела перехватчик AMRAAM-ER и 11-м государством, которое приобрело ЗРК NASAMS.

Комментарий ЦАМТО:

Таким образом, достигнутые договоренности предусматривают закупку Катаром дополнительных комплексов "Пэтриот", а также переход в практическую плоскость планов приобретения ЗРК NASAMS (National Advanced Surface to Air Missile System), которые совместно производятся Raytheon и норвежской Kongsberg Defense & Aerospace.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2012 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже Катару в рамках программы "Иностранные военные продажи" 11 батарей модернизированных ЗРК "Пэтриот" PAC-3, в состав каждой из которых входит 4 пусковые установки; 246 ЗУР GEM-T; 768 ЗУР PAC-3, а также связанного оборудования, запчастей и услуг. Общая стоимость программы оценивалась в 9,9 млрд. долл.

В декабре 2014 года командование по заключению контрактов СВ США подписало с Raytheon в рамках программы "Иностранные военные продажи" начальный контракт стоимостью 2,397 млрд. долл. на поставку 10 батарей ЗРК "Пэтриот", а также комплекта запасных частей для ВС Катара. Далее проект финансировался в рамках отдельно заключаемых контрактов.

В ноябре 2018 года командующий ПВО Катара генерал-майор Хамад аль-Даваи аль-Набит (Hamad al-Dawai al-Nabit) сообщил, что на вооружении ВС Катара имеется не менее одного боеготового ЗРК "Пэтриот", а все заказанные огневые единицы будут боеготовы в ближайшие два года. На первом этапе комплексы обслуживаются военнослужащими США, но постепенно по мере подготовки личного состава они будут переданы под управление ВС Катара.

В ноябре 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Катару в рамках программы "Иностранные военные продажи" продукции и услуг в поддержку прямой коммерческой продажи ЗРК NASAMS общей стоимостью до 215 млн. долл. Речь шла о возможности приобретения 40 ракет AIM-120C-7 AMRAAM, 8 учебных ракет CATM-120C, а также другого оборудования и услуг.

Предполагается, что наземные средства ПВО/ПРО будут интегрированы с системами, установленными на кораблях, которые строит итальянская Fincantieri для ВМС Катара, и командным центром системы противовоздушной и противоракетной обороны (ADOC – air and missile defence operations centre), который поставляет Raytheon.