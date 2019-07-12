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12.07.2019
ТАСС

Беглов: Санкт-Петербург принимает на военно-морском салоне 48 делегаций из 35 стран

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MBMC
Международный военно-морской салон (MBMC).
Источник изображения: navalshow.ru

Врио губернатора отметил, что в городе в девятый раз собираются представители ведущих мировых компаний судостроения, радиоэлектроники, систем безопасности и вооружения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Почти 50 делегаций из 35 стран прибыли в Санкт-Петербург на Девятый Международный военно-морской салон, сообщил на его официальном открытии в четверг врио губернатора города Александр Беглов.

"В Петербурге в девятый раз собираются представители ведущих мировых компаний судостроения, радиоэлектроники, систем безопасности и вооружения для военно-морского флота. К нам прибыли 48 делегаций из 35 стран", - сказал Беглов.

Организатором военно-морского салона выступает Минпромторг при поддержке Минобороны, МИД, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, АО "Рособоронэкспорт" и правительства Петербурга. Формат единого выставочного пространства объединяет экспозиции образцов продукции предприятий, вооружения и военно-морской техники, а также конференции, семинары, круглые столы и презентации. Для гостей форума предусмотрено посещение предприятий ОПК и переговоры с иностранными делегациями.

"На площадках, у причальных стенок вы увидите все то новое, что представляет оборонно-промышленный комплекс России. Также вы сможете ознакомиться с прорывными идеями и новациями наших зарубежных коллег. Я надеюсь, что работа на площадках Международного военно-морского салона послужит общему делу, взаимопониманию и взаимодействию между нашими странами", - сказал на церемонии открытия салона главком ВМФ России Николай Евменов.

У причалов Морского вокзала и на прилегающей акватории представлены 17 кораблей, катеров и судов ВМФ России и Пограничной службы ФСБ России, в том числе фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов" и другие.

По данным пресс-службы городской администрации, Международный военно-морской салон в Петербурге входит в тройку крупнейших мировых морских выставок продукции военного назначения, он проводится раз в два года. В этом году в экспозиции представлены образцы вооружения, военной и специальной техники российских и зарубежных компаний. Зарегистрировано 353 участника, из них 28 иностранных компаний из 19 стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
РОЭ
Проекты
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