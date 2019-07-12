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12.07.2019
Российская газета

Тральщики "Александрит" получат отечественные безэкипажные катера

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Источник изображения: Пресс-служба президента России

Для кораблей противоминной обороны проекта 12700 "Александрит" разработают принципиально новые отечественные безэкипажные катера. БЭК получат девятый и последующий тральщики данной серии.

Об этом на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге рассказал генеральный директор Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" Александр Шляхтенко, пишет FlotProm. Он добавил, что безэкипажные катера производства Франции Inspector Mk II не в полной мере отвечают требованиям военных моряков.

Писала об этом и "РГ". Французским катером остались недовольны моряки головного тральщика "Александр Обухов" По их мнению, российский катер превосходит французский по основным характеристикам.

Нужны были изменения. Промежуточным решением стали российские безэкипажные катера "Сканда". Новый БЭК разработан с учетом опыта массовой эксплуатации быстроходных лодок БЛ-680, на базе которой и создана "Сканда". Об этом сообщил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. Как пишет издание, ссылаясь на своего собеседника, безэкипажные катера создают на новой платформе.

А вообще в создании тактико-технических данных катеров участвуют не только конструкторы и представители предприятий, но и ученые и военные моряки.

Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге, а он девятый, продлится до 14 июля. На выходных форум смогут посетить все желающие.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Франция
Продукция
Александр Обухов
Компании
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
пр. 12700
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