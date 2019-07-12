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12.07.2019
bmpd.livejournal.com

Катарская вертолетчица принимает вертолеты AH-64E Apache в США

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Как сообщили арабские СМИ, ВВС Катара назначили первого лейтенанта Мариам Юсеф своим представителем и офицером связи в Редстоунском арсенале армии США. Мариам Юсеф, являющаяся по профессии пилотом вертолета, будет отвечать за приемку для ВВС Катара боевых вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian, поставляемых Катару по межправительственному соглашению по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS).

Первый лейтенант ВВС Катара Мариам Юсеф в кабине полученного Катаром боевого вертолета Boeing AH-64E Apache Guardian (с) посольство США в Катаре

Сообщается, что Мариам Юсеф начала свою карьеру в вертолетной компании Gulf Helicopters в Дохе, где стала сперва лицензированным инженером по техническому обслуживанию вертолетов, а затем пилотом вертолета AgustaWestland AW139. После этого Мариам Юсеф поступила на службу в вооруженные силы Катара, где теперь в США прошла обучение на вертолет АН-64Е.

Напомним, что в 2016 году Катар заключил межправительственное соглашение с США о приобретении по линии американской программы FMS 24 боевых вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian оценочной стоимостью около 2,7 млрд долл (12 из этих вертолетов должны быть оснащены РЛС AN/APG-78 Longbow). Поставки этих 24 вертолетов АН-64Е Катару намечены на 2019-2020 годы, первый изготовленный вертолет АН-64Е был передан ВВС Катара 14 марта 2019 года на заводе корпорации Boeing в Меза (штат Аризона).

9 мая 2019 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Катару по линии FMS еще 24 боевых вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian, в дополнение к 24 ранее заказанным вертолетам этого типа. Предполагаемая стоимость поставки дополнительных 24 вертолетов АН-64Е составит 3 млрд долл.

Тем временем посол Италии в Катаре 10 июля 2019 года сообщило, что в Италии завершена подготовка в качестве пилотов вертолетов первых четырех женщин-военнослужащих ВВС Катара. Видимо, они прошли подготовку в качестве пилотов вертолетов Leonardo Helicopter (AgustaWestland) AW139. ВВС Катара располагают 18 вертолетами AW139.

Первый лейтенант ВВС Катара Мариам Юсеф на церемонии передачи Катару первого построенного для него боевого вертолета Boeing AH-64E Apache Guardian из 24 заказанных по соглашению 2016 года. Меза (Аризона), 14.03.2019 (с) министерство обороны Катара

Первые четыре женщины-военнослужащие ВВС Катара, завершившие в Италии подготовку в качестве пилотов вертолетов, июль 2019 года (с) Pasquale Salzano / twitter.com/PSalzano

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Страны
Италия
Катар
США
Продукция
AH-64
AW-139
Компании
AgustaWestland
Boeing
Leonardo
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