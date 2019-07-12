Российские военные подозревают США в ускоренной подготовке к размещению в Румынии крылатых ракет большой дальности

Подготовка к церемонии открытия американского комплекса ПРО Aegis Ashore на румынской военной базе в Девеселу.

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - В российском Генштабе считают, что США могли ускорить подготовку к размещению в Румынии крылатых ракет большой дальности.

"Нельзя исключать, что в Пентагоне решили, не дожидаясь завершения юридических процедур по договору РСМД, ускорить подготовку объекта в Румынии для размещения крылатых ракет большой дальности", - заявил представитель Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Андрей Стерлин на парламентских слушаниях в четверг.

"Обратили внимание, что в мае сего года Пентагон заявил о начале модернизации комплекса противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore в Румынии. По странному совпадению эти работы синхронизированы по времени с объявлением решения США выйти из этого соглашения (ДРСМД, - "ИФ")", - сказал представитель ГОУ Генштаба.