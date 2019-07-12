Новейший патрульный корабль Черноморского флота "Дмитрий Рогачёв" совершил переход из Новороссийска в Севастополь

Введенный в состав Черноморского флота ВМФ России второй в серии патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" (заводской номер 162), построенный на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Новороссийск, 11.06.2019.

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Новейший патрульный корабль Черноморского флота "Дмитрий Рогачёв" прибыл в Севастополь, сообщает в четверг штаб ЧФ.

"Экипаж новейшего патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" Новороссийской военной морской базы Черноморского флота (ЧФ) совершил переход из Новороссийска и прибыл в основной пункт базирования флота Севастополь", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В настоящее время личный состав приступил к плановому проведению корабельных учений в море с выполнением стрельб из вооружения корабля по морским, береговым, воздушным целям и плавающей мине, отмечается в пресс-релизе.

Ранее экипаж корабля успешно сдал первую курсовую задачу, в рамках которой были отработаны вопросы организации повседневной корабельной службы и мероприятия по приготовлению корабля к бою и походу.