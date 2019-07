Проведение военно-морского салона в Петербурге поможет в укреплении международного сотрудничества - вице-премьер Борисов

Санкт-Петербург. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер РФ Юрий Борисов в четверг открыл Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге.

"Уверен, что насыщенная программа салона, наличие действующих образцов техники и вооружения, близость производственных площадок позволят всем участникам найти новые возможности для расширения деловых контактов. И в целом - проведение этого форума будет способствовать развитию и укреплению международного военно-технического сотрудничества", - сказал Борисов на торжественной церемонии открытия

В салоне принимают участие 352 экспонента из 20 стран, в том числе 28 иностранных компаний.

Среди участников салона - АО "Объединенная судостроительная корпорация", госкорпорация "Ростех", концерн ВКО "Алмаз-Антей", корпорация "Тактическое ракетное вооружение", BrahMos Aerospace (Индия), BunSun Electronics Co. Ltd. (Китай), EAO AG (Швейцария), Icotek GmbH (Германия), ODU GmbH & Co. KG (Германия), SonarTech Co., Ltd (Республика Корея) и другие.