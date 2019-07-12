Две новые атомные подлодки "Ясень-М" могут быть готовы к 2027-2028гг - производитель
Построенный для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" головной атомный подводный крейсер К-561 "Казань" модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") выходит на заводские ходовые испытания из Северодвинска, 24.09.2018.
Источник изображения: CrazyMk / forums.airbase.ru
Санкт-Петербург. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Две новых атомных подлодки проекта "Ясень-М", контракт на которые был заключён в июне, могут быть заложены уже в 2020-2021 годах, их строительство займёт семь лет, сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.
"Может быть", - сказал Будниченко, отвечая на вопрос о том, состоится ли закладка подлодок в 2020-2021 годах.
"Строительство займёт, как обычно, около 7 лет", - добавил он.
Контракт на постройку двух новых атомных подлодок "Ясень-М" был подписан в июне на форуме "Армия-2019".
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