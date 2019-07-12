Войти
12.07.2019
Интерфакс-АВН

Две новые атомные подлодки "Ясень-М" могут быть готовы к 2027-2028гг - производитель

595
0
0
К-561 "Казань"
Построенный для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" головной атомный подводный крейсер К-561 "Казань" модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") выходит на заводские ходовые испытания из Северодвинска, 24.09.2018.
Источник изображения: CrazyMk / forums.airbase.ru

Санкт-Петербург. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Две новых атомных подлодки проекта "Ясень-М", контракт на которые был заключён в июне, могут быть заложены уже в 2020-2021 годах, их строительство займёт семь лет, сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.

"Может быть", - сказал Будниченко, отвечая на вопрос о том, состоится ли закладка подлодок в 2020-2021 годах.

"Строительство займёт, как обычно, около 7 лет", - добавил он.

Контракт на постройку двух новых атомных подлодок "Ясень-М" был подписан в июне на форуме "Армия-2019".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
885 Ясень
АРМИ-20XX
Похожие новости
12.07.2019
Две атомные подлодки "Ясень-М" будут заложены на "Севмаше" в 2020-2021 годах
11.07.2019
ВМФ России получит в 2020 году несколько подлодок проектов "Ясень-М" и "Борей-А"
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
12.08.2015
Глубочайшая тайна России
17.06.2015
Гендиректор: Севмаш до конца 2020 года передаст флоту восемь "Бореев" и шесть "Ясеней"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.07 15:55
  • 6
Турция планирует развернуть первую батарею С-400 на границе с Сирией - СМИ
  • 12.07 15:52
  • 66
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 12.07 15:51
  • 6
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500
  • 12.07 15:51
  • 1917
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 15:50
  • 63
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 12.07 15:28
  • 7
Разработчик российских авианосцев отметил учет опыта сирийской кампании при их создании
  • 12.07 12:30
  • 99
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 12.07 12:05
  • 63
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 12.07 10:44
  • 3
Подданный Финляндии 4 года учился в престижном военном вузе России
  • 12.07 09:41
  • 112
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 12.07 09:38
  • 2
Стали известны характеристики новейшего экраноплана "Чайка"
  • 12.07 09:22
  • 1
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 12.07 09:02
  • 5
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 12.07 08:18
  • 1
Американские ракеты для Украины: когда мы их получим (Апостроф, Украина)
  • 12.07 05:57
  • 3
Су-57 запланировали "оморячить"