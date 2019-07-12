Глава минобороны Германии поддерживает создание армии единой Европы
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен провела официальные переговоры с фракцией либералов в Европарламенте и рассказала о том, какие темы особенно важны для неё как для возможного лидера Еврокомиссии. Об этом пишет германский журнал Der Spiegel.
Как отмечается в статье, фон дер Ляйен номинировали в качестве кандидата на пост главы Еврокомиссии. Выступая перед депутатами Европарламента, министр обороны Германии озвучила некоторые из своих целей в случае, если она займёт предполагаемую должность в ЕС.
В частности, по мнению фон дер Ляйен, еврозона и зона Шенгена должны принимать новые страны ЕС, как только те выполнят все необходимые для этого условия.
Кроме того, министр обороны ФРГ намерена продвигать планы по созданию общей европейской армии.
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