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12.07.2019
Военно-промышленный курьер

Глава минобороны Германии поддерживает создание армии единой Европы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен провела официальные переговоры с фракцией либералов в Европарламенте и рассказала о том, какие темы особенно важны для неё как для возможного лидера Еврокомиссии. Об этом пишет германский журнал Der Spiegel.

Как отмечается в статье, фон дер Ляйен номинировали в качестве кандидата на пост главы Еврокомиссии. Выступая перед депутатами Европарламента, министр обороны Германии озвучила некоторые из своих целей в случае, если она займёт предполагаемую должность в ЕС. 

В частности, по мнению фон дер Ляйен, еврозона и зона Шенгена должны принимать новые страны ЕС, как только те выполнят все необходимые для этого условия.

Кроме того, министр обороны ФРГ намерена продвигать планы по созданию общей европейской армии.

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Страны
Германия
Проекты
Евросоюз
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