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12.07.2019
WarSpot

"Ламантин": мечты об авианосце

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Источник изображения: warspot.ru

Российский флот "мельчает", но конструкторские бюро продолжают создавать новые проекты авианосцев. Вчера, 10 июля, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что на Международном военно-морском салоне-2019, проходящим в эти дни в Санкт-Петербурге, Невское проектно-конструкторское бюро впервые показало перспективный авианосец "Ламантин".

В описании проекта обозначено, что "авианосец "Ламантин" предназначен для обеспечения базирования и боевого применения авиагруппы, включающей корабельные летательные аппараты различных типов, способных применять оружие и вооружение против воздушных, морских сил, а также сухопутных войск и наземных объектов противника в океанской, морской и прибрежных зонах, а также для обеспечения боевой устойчивости корабельных группировок ВМС и прикрытия войск морского десанта и сил его высадки от ударов и атак средств воздушного нападения противника".

Масштабный макет авианосца "Ламантин".

Источник изображения: flotprom.ru

Согласно описанию проекта, водоизмещение корабля, который получит атомную энергетическую установку, составит 80 000-90 000 т, максимальная длина — 350 м, автономность — около 120 суток, скорость полного хода — около 30 узлов. Экипаж авианосца — 2800 человек, в состав авиагруппы будут входить 800 человек. Срок службы корабля — свыше 50 лет.

Авианосец планируют оснастить трамплином, двумя электромагнитными катапультами и четырьмя аэрофинишерами. В составе авиагруппы — до 60 летательных аппаратов, в том числе тяжёлые и лёгкие истребители, корабельные вертолёты и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения. Также предусмотрено базирование до 10 беспилотников. Авиационный боезапас варьируется от 1600 до 2000 т боеприпасов и авиационных средств поражения.

По данным портала flotprom.ru, с учётом новинки от Невского ПКБ, ВМФ России может выбирать уже из четырёх авианосцев. Концепт-проекты трёх из них создали конструкторы Крыловского государственного научного центра. Речь идёт об авианосце "Шторм" проекта 23000 водоизмещением до 95 000–100 000 т, "среднем" авианосце водоизмещением 76 000 т и многоцелевом авианосце "Шторм-КМ" с полукатамаранными обводами (полное водоизмещение — порядка 44 000 т).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
23000 Шторм
Авианосец
БПЛА
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